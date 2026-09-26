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Calcio | 26 settembre 2026, 17:14

Calcio | Prima Categoria B. Old Boys forza 5 sul Sassello, i risultati del sabato pomeriggio

Calcio | Prima Categoria B. Old Boys forza 5 sul Sassello, i risultati del sabato pomeriggio

Nulla da fare per il Sassello nella gara d'esordio in campionato in casa dell'Old Boys Rensen.
Gli arenzanesi hanno infatti calato il pokerissimo con Mukaj, Cadili, Gioffredi, Boggiano e Chiappino.
A battezzare con i tre punti la stagione sono state anche Bolzanetese e Multedo. Pareggi con gol in Rossiglionese - Valsecca e Voltri 87 - Cella.
 

Old Boys Rensen - Sassello 5-0 

Marcatori; 42' Mukaj Mat, 55' Cadili, 80' Gioffredi, 85' Paini G., 90' Chiappino
 

Granarolo - Bolzanetese 0-4

Marcatori: 18', 21' e 42' Ciravegna, 28' Costa
 

Multedo - Savignone 3-2 

Marcatori: 5' Bucchieri, 11' Bellicchi, 50' F. Bricchi, 58' Merialdo, 62' El Atiki A
.

Voltri 87 - Cella 1-1

Marcatori: 33' Muscolo, 85' La Rosa
 

Rossiglionese - Valsecca 2-2 

Marcatori: 10' Laguna, 70' Costantino, 80' Di Francisca, 85' Piccardo
 

Domani ore 15:00

Priamar - Mura Angeli

San Giovanni Battista - Rabona VdA

Serra Riccò - Pegliese


 

Redazione

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