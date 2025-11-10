 / Calcio

Calcio | 10 novembre 2025, 18:50

Calcio. Il Vado ritrova il successo a Valenza, ecco i gol rossoblu (VIDEO)

A segno il reparto offensivo con Arras, Raffini e Ciccone

Calcio. Il Vado ritrova il successo a Valenza, ecco i gol rossoblu (VIDEO)

Le reti del Vado nel 3-1 di Valenza:

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium