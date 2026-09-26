Calcio | Vado. Oggi la prima di Riolfo in rossoblu, prima tappa sarda in casa della Torres

Sarà Sassari il punto di partenza della nuova gestione di Giancarlo Riolfo sulla panchina del Vado. Una trasferta dal significato particolare per il tecnico rossoblù, che in passato ha già guidato la Torres in Serie C e che ora ritrova da avversaria nel primo appuntamento del suo nuovo incarico.

Il confronto delle 14:30 assume un peso rilevante per il club del presidente Tarabotto, reduce da quattro sconfitte consecutive e chiamato a interrompere una striscia negativa che ha inevitabilmente inciso anche sul morale della squadra. Oltre al risultato, sarà interessante capire quali indicazioni arriveranno dalle prime scelte tattiche di Riolfo.

Tra le possibili novità si va verso una difesa a quattro e l'impiego di due attaccanti, con il centrocampo eventualmente disposto a rombo, modulo particolarmente legato alla filosofia dell'allenatore. Le scelte definitive saranno però rese note soltanto a ridosso del fischio d'inizio.

Di certo, non ci saranno Cernigoi e Di Munno, entrambi costretti, come dichiarato dal mister giovedì, a saltare la trasferta per problemi fisici.

La Torres si presenta invece all'appuntamento con un rendimento recente decisamente positivo: nelle ultime tre gare i sardi hanno raccolto sette punti. Il tecnico Greco dovrà comunque rinunciare a Nunziatini, Scaringi e Zanandrea, tutti indisponibili per la gara di oggi pomeriggio.

