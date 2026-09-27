Calcio | Eccellenza. Pietra - Savona illumina il Devincenzi. Carcarese, Albissole e Cairese cercano punti in casa

Sarà un Devincenzi bardato a festa quello che tra poche ore accoglierà il primo storico confronto in campionato tra Pietra Ligure e Savona.
Un match importante per gli almanacchi ma soprattutto già con un discreto peso specifico per gli equilibri del campionato. I biancocelesti di Moraglia arrivano da due vittorie consecutive e proseguire il filotto garantirebbe un'ulteriore iniezione di entusiasmo all'interno dello spogliatoio. Un obiettivo però che persegue anche la formazione di Sarpero, oggi in tribuna per squalifica, contro una delle squadre dal rendimento medio più alto nel massimo campionato ligure.
Il Savona è reduce dal pareggio interno con l'Albissole, con i ceramisti a caccia del primo successo stagionale contro la Sammargheritese. Muovere in maniera importante la graduatoria permetterebbe ai biancocelesti di archiviare nel migliore dei modi un settembre non facile.
Dopo i successi in Coppa, la Carcarese ritrova il Molassana. Battere i genovesi garantirebbe ai valbormidesi installarsi subito nella zona alta della graduatoria.
Match d'alto rango anche al Brin con Cairese - Rivasamba.