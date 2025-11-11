Calcio, mercoledì di coppe regionali in Prima e Seconda Categoria: le designazioni per le savonesi impegnate

Saranno due le sfide con le quali si aprirà domani, mercoledì 12 novembre, la fase a gironi per la Coppa Liguria di Seconda Categoria che riguarderanno le squadre savonesi.

La sfida dell' "Oliva" nel girone 1 tra Borghetto e Nolese sarà affidata al fischietto del signor Christopher Canino della sezione di Albenga; per la gara tra Pallare e Alta Valdorba del girone 2, invece, al signor Stefano Doglio di Savona.

Altrettante saranno le sfide ma per gli ottavi di finale di ritorno, nella Coppa Liguria di Prima Categoria.

Cengio-Albingaunia sarà diretta dal signor Samuele Baccino di Savona, mentre al signor Filippo Conti della sezione di Genova la sfida del "Gambino" tra Old Boys Rensen e Speranza.