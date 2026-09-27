Calcio | Prima Categoria. Scatta il girone A, tutti in campo alle 15:00

La vittoria in rimonta dell'Altarese sulla Villanovese ha aperto le danze stagionali nel girone A di Prima Categoria.
Alle 15:00 tutti i club del raggruppamento ponentino scenderanno in campo, con l'auspicio di vedere confermate le aspettative estive.
Partendo da ponente, il Camporosso ospiterà la Veloce nei primi 90 minuti stagionali. Clima di derby invece a Diano Marina, per una delle classiche del girone: Golfo Dianese - Andora.
Cisano - Argentina sarà l'appuntamento di giornata al "Raimondo", mentre Nolese - Cengio si preannuncia una partita ricca di occasioni e di gol.
L'Oneglia sarà il primo avversario casalingo del Quiliano & Valleggia, lo Speranza invece metterà subito alla prova le ambizioni del Dego.