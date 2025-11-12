Magliolo, un campione in visita: Vincenzo Nibali ospite del sindaco Lanfranco

Giornata speciale oggi a Magliolo: a far visita alla piccola località della Val Maremola è arrivato Vincenzo Nibali, uno dei più grandi campioni del ciclismo italiano e mondiale. Conosciuto come Lo Squalo, Nibali è tra i pochi corridori della storia ad aver conquistato tutti e tre i Grandi Giri – Vuelta a España 2010, Giro d’Italia 2013 e 2016, Tour de France 2014 – oltre a importanti classiche come il Giro di Lombardia (2015 e 2017) e la Milano-Sanremo (2018).

La presenza del campione a Magliolo è legata all’amicizia con il sindaco Enrico Lanfranco, grande appassionato di ciclismo e membro del consiglio di amministrazione della Diamant, azienda italiana specializzata in scarpe da ciclismo di alta gamma.

Non è la prima volta che Magliolo accoglie nomi illustri del pedale: prima di Nibali, anche Elia Viviani era stato ospite del primo cittadino.

