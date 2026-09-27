Calcio | Promozione. La Baia Alassio conquista i primi tre punti! Battuto un Finale furioso, a deciderla è Melegazzi

FINALE - BAIA ALASSIO 2-3 (Cassata 30', Polito 65', Faedo 67', Kosiqi 72', Melegazzi 87')

50' Ballone non trova la porta, triplice fischio: vince la Baia 3-2

49' ultima chance su punizione per il Finale

49' ammonito Tancredi

48' Canepa per Kosiqi

45' quattro di recupero

44' Saracco manda alto sulla palla di Moretti

43' ammonito Castello

42' NUOVO SORPASSO DELLA BAIA ALASSIO! MELEGAZZI DALLA SINISTRA IN AREA INFILA CANONICA, FUORIOSO ALESSI CHE VIENE AMMONITO PER UN FUORIGIOCO PRECEDENTE SEGNALATO

39' Moretti per Caligaris

35' Ballone prova su punizione, palla lontana dallo specchio

33' fallo da dietro di Beluffi, solo giallo, chiedeva il rosso il Finale

31' Castagna e Melegazzi per Cassata e Trevisano nella Baia

29' ammonito un giocatore del Finale

28' Messaoud per Lufi nelle vespe

27' PAREGGIA NUOVAMENTE IL FINALE CON KOSIQI, PROTESTA LA BAIA PER UN FALLO DELL'ATTACCANTE, IL N.9 INSACCA IN AREA

24' cooling break. Partita appena ripresa dal Finale, punito nuovamente sugli sviluppi di una palla inattiva

22' TORNA AVANTI LA BAIA CON FAEDO. SU UN CORNER, TORRE IN MEZZO E DIDO FAEDO INSACCA SUL SECONDO PALO

21' esce proprio Polito, dentro Vuillermoz. Kosiqi sulla destra in area ci prova, Vinci blocca

20' PAREGGIA IL FINALE! DAL BASSO VERSO L'ALTO, AZIONE PERFETTA CON TOCCHI DI PRIMA, POLITO PESCATO E LANCIATO, L'ATTACCANTE SCARTA VINCI E DEPOSITA IN RETE

17' Castello per Sacco nella Baia

15' Cassata da fuori, Canonica respinge, stanno disputando una bella partita entrambi gli estremi difensori

14' spinge ora il Finale, Vinci super a mettere in corner lo stacco di testa di Saracco dopo la palla morbida di Polito

12' palla tagliata di Polito, nessun giocatore del Finale riesce a deviare verso la porta

10' Brovida prova a piazzarla dal limite, Vinci blocca

9' gran parata di Canonica sul tentativo in semirovesciata di Faedo sul cross di Trevisano

7' ammonito Bellotti, doppio cambio Finale: Pellegrini e Ballone per Ricci e Pirotto

5' incerto Lufi, gli scippa palla Kosiqi sul disimpegno, palla in mezzo, ma il Finale non riesce a tirare in porta

4' nell'intervallo si sono udite le urla di Alessi all'interno dello spogliatoio, non contento il tecnico del primo tempo dei suoi

3' salvataggio di Bellotti sulla linea sui tiro di Ferraro, uscito Canonica sul cross di Faedo, ma la palla filtra sulla sinistra

16:13 ripartiti

SECONDO TEMPO

55' finisce ora il primo tempo

53' Polito si conquista una punizione che batte lui stesso: battuta debole e bloccata da Vinci. Ammonito mister Sardo poco dopo per proteste, la panchina giallonera ha protestato per il conteggio dell'arbitro partito quando Vinci era ancora a terra, tra l'altro il portiere ha rischiato molto su un rinvio intercettato da Kosiqi

50' Pirotto in mezzo verso Kosiqi, rimpalli e alla fine Vinci raccoglie la sfera

47' a centimetri dal raddoppio la Baia Alassio con Faedo, pescato bene l'esterno, in area la sterzata e palla sul mancino, ma è provvidenziale una deviazione di Canonica a negare lo 0-2

45' ben dieci minuti di recupero

44' il Finale ruba palla e riparte, Kosiqi in area incrocia, ma Lufi in scivolata fa muro, poco dopo tiro non potente di Polito bloccato da Vinci

40' problemi per D. Garibbo che si accascia, entra Beluffi nella Baia

33' poco fa L. Garibbo su punizione impegna Canonica, non sicura la respinta del n.1 giallorossoblu. Ora anche il Finale prova da piazzato, Polito murato, ribattuta fuori misura di Brovida

30' VANTAGGIO BAIA! SU UN CORNER RIBATTUTO, TIRO DAL LIMITE CHE DIVENTA UN ASSIST PER CASSATA CHE CONTROLLA E INSACCA, FORTI PROTESTE DEL FINALE PER UN FIORIGIOCO NON RAVVISATO

24' cooling break

15' si riprende, l'arbitro dice già che ci saranno sette di recupero

14' soltanto una botta alla caviglia e uno spavento per l'assistente savonese che è intenzionata a ripartire

8' Parodi ferma Brovida in ripartenza, l'esterno finalese va a terra nel contrasto e travolge la seconda assistente El Fary. Giallo per il giocatore delle vespe, ma l'AA2 rimane giù e chiede soccorsi immediati

5' prova Kosiqi, sicuro Vinci sul tiro dal limite

3' Tona chiude l'azione del Finale non trovando la porta dal limite, buona costruzione finalese, poco prima lo stesso Tona ha fermato senza fallo Cassata

15:03 partiti

PRIMO TEMPO

Il Finale continua a giocare lontano da casa, all'Ellena di Loano la squadra di Alessi prova a dar seguito all'ottimo esordio a Ventimiglia. Dall'altra parte c'è una Baia reduce da un pari che non ha però lasciato soddisfatto a pieno mister Sardo.

Formazioni

FINALE: Canonica, Caligaris, Ricci, Tancredi, Bellotti, Tona, Brovida, Saracco, Kosiqi, Pirotto, Polito

A disp: Tufano, Crovella, Vittori A., Canepa, Pellegrini, Pischedda, Moretti, Ballone, Vuillermoz

All: Alessi

BAIA ALASSIO: 1 Vinci A., 2 Vinci S., 16 Parodi, 6 Garibbo D., 13 Ferraro, 4 Lufi, 19 Sacco, 8 Garibbo L., 9 Cassata, 14 Faedo, 7 Trevisano

A disp: 12 Testi, 25 Messaoud, 10 Castello, 21 Bologna, 20 Melegazzi, 23 Mallarino, 45 Lanteri, 5 Beluffi, 32 Castagna

All: Sardo

Arbitro: Elidjon Cekani (Genova)

Assistenti: Matteo Moretti (Savona) - Kaltoum El Fary (Savona)