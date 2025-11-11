Calcio. Il Ca de Rissi imbriglia il Savona, mister Scala promuove i suoi ma chiede attenzione: "A cadere dall'alto ci si fa più male" (VIDEO)

Il Ca de Rissi si conferma la sorpresa di questo avvio di Promozione, strappando un meritato 0-0 al Savona. Un pareggio che per mister Alfio Scala ha significato una prestazione di sacrificio da parte dei suoi ragazzi. I neopromossi genovesi hanno saputo imbrigliare gli avversari grazie a ordine tattico e tenuta fisica.

Il tecnico ha sottolineato che, nonostante le ambizioni salgano dopo risultati di questo calibro, è fondamentale non dimenticare lo status di matricola della squadra. L'ottima prestazione non è bastata per centrare l'intera posta in palio, ma ha dimostrato ancora una volta la grande solidità del gruppo.

Scala ha lanciato un chiaro monito a non lasciar salire troppo l'autostima, ricordando che "a cadere ci vuole un secondo e quando si cade dall'alto ci si fa male". L'obiettivo è mantenere i piedi per terra, continuando a lottare con questa mentalità.