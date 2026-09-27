Calcio | Promozione. Finale - Baia unico match tutto savonese. Prima al Riva per l'Albiungaunia, destinazione Genova per Ceriale, Loano e Pontelungo

Rotto il ghiaccio con le gare d'esordio di domenica scorsa, le squadre iscritte al girone A di Promozione vanno in cerca di conferme e riscatti in questa ultima domenica calcistica di settembre.

L'unico confronto diretto tra squadre della nostra provincia si giocherà all'Ellena, dove il Finale proverà a dare seguito ai brillanti 90 minuti disputati la scorsa settimana in casa del Ventimiglia. Le vespe hanno invece pareggiato 2-2 al Ferrando contro l'Albingaunia, prestazione che ha fatto storcere il naso a mister Enrico Sardo.

I bianconeri di Cocco saranno chiamati all'esordio casalingo contro il San Cipriano, mentre una tripla trasferta genovese attende Loano, Pontelungo e Ceriale: i rossoblu si fermeranno a ponente per sfidare la Praese, i granata saliranno nell'entroterra ospiti del Masone, e la squadra di Mambrin raggiungerà il campo del Ligorna per il match con il Borgo Incrociati.







