Calcio. Il Savona non sfonda col Ca de Rissi, Biaggi: "Dobbiamo cominciare a essere più incisivi davanti" (VIDEO)

Il Savona non riesce a sfondare il muro del Ca de Rissi, chiudendo sullo 0-0 e mancando il bis dopo la vittoria sul Legino. Nonostante il dominio del gioco, l'incisività è venuta meno negli ultimi metri, con la squadra che ha tenuto il possesso per tutti i novanta minuti ma ha peccato in qualità di fraseggio.

Federico Biaggi ha analizzato la gara riconoscendo che la squadra deve aumentare i giri della manovra ed essere più decisiva nell'ultima trequarti. Perché se a livello difensivo la prestazione è stata solida, il problema resta quello di concretizzare. L'obiettivo è migliorare sotto porta, lavorando per essere più incisivi senza perdere tempo.

Biaggi ha comunque stemperato i toni, ribadendo che il Savona resta una grande squadra ed evidenziando come le avversarie tendano a chiudersi. Per questo agli Striscioni servirà individuare al più presto la chiaver per trovare quel guizzo in più per vincere le partite.