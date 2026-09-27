Calcio | Savona. Il gol di Rignanese vale tre punti a Pietra Ligure: "Potrei partire dall'inizio, ma rispetto le decisioni di mister Sarpero" (VIDEO)

Il siluro all'incrocio di Calcagno e il colpo di testa di Rignanese nel finale di gara: con questi due ingredienti il Savona è riuscito a lasciare il De Vincenzi con tre punti in saccoccia, al termine di una gara complicatissima per i biancoblu.
I padroni di casa hanno avuto il merito di anestetizzare le giocate degli striscioni praticamente per un'ora, fino alla giocata del proprio terzino.
Il guizzo di Rignanese al 90' ha fatto pendere poi la bilancia definitivamente dalla parte degli ospiti.
L'attaccante nel post partita ha confermato di stare bene, ma al contempo rispetta le decisioni di mister Sarpero, quanto mai efficaci nel decidere l'ingresso in campo nel momento più adatto.