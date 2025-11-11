Savona in lutto: è scomparsa Ilide Carabalona, madre dell’avvocato Claudio Strinati

Lutto a Savona per la scomparsa di Ilide Carabalona, madre dell’avvocato Claudio Strinati. La donna è deceduta ieri all’età di 94 anni.
I funerali si terranno oggi, lunedì 11 novembre, alle ore 15, presso la parrocchia del Sacro Cuore in corso Cristoforo Colombo a Savona.
Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore a Claudio Strinati, figura molto conosciuta in città non solo per la sua attività professionale, ma anche per il suo impegno nel mondo sportivo savonese: già dirigente del Savona Calcio e della Rari Nantes Savona, è stato anche procuratore dell’ex bomber del Genoa Thomas Skuhravy.