Il teatro che fa crescere: riparte la Scuola del Barone Rampante, ultimi giorni per iscriversi

Un luogo dove incontrarsi, scoprire le proprie capacità e coltivare una passione che, per alcuni, diventa una professione. È con questo spirito che riparte la Scuola di Teatro della Compagnia del Barone Rampante, da oltre vent’anni impegnata nella formazione delle giovani generazioni a Borgio Verezzi.

Le adesioni per l’anno 2026/2027 sono già numerose e i gruppi stanno prendendo forma. Le iscrizioni, inizialmente previste entro il 30 settembre, resteranno aperte fino alla prima settimana di ottobre: chi desidera frequentare la scuola per l’intero anno è invitato a iscriversi ora, in concomitanza con l’avvio delle lezioni.

I corsi: giorni, età e sedi

Il corso dedicato ai bambini delle scuole elementari, tenuto da Lara Galli, diplomata all’Accademia STAP del Teatro Brancaccio di Roma, inizierà lunedì 5 ottobre. Gli incontri si svolgeranno ogni lunedì, dalle 17.30 alle 19.30, nella sede del Barone Rampante, in via Municipio 3 a Borgio Verezzi.

Gli altri corsi settimanali, rivolti a ragazzi e giovani dagli 11 ai 25 anni, partiranno giovedì 8 e venerdì 9 ottobre. Si terranno nel pomeriggio, in fasce orarie diverse secondo il gruppo, con incontri di due ore e una suddivisione per età ed esperienza. Le attività saranno ospitate nella sede di via Municipio 3 e all’Officina del Barone, in via Valle 37, spazio dedicato alle prove e alla formazione.

A guidare il lavoro annuale saranno Gaia De Giorgi, del Teatro Nazionale di Genova; Gaia Capelli, del Teatro Stabile del Veneto; Iacopo Ferro, del Teatro Stabile di Torino; Andrea Nicolini, del Teatro Nazionale di Genova; e Lara Galli. Le loro diverse esperienze offriranno agli allievi la possibilità di conoscere più modi di affrontare il lavoro sulla scena.

Alla preparazione teatrale di Lara Galli e Gaia De Giorgi si affianca, per entrambe, l’esperienza nell’insegnamento scolastico. Le due docenti uniscono competenze artistiche ed educative, con un’attenzione ai bisogni e ai tempi di crescita degli allievi. Il teatro diventa così anche un’occasione per sviluppare fiducia, capacità di ascolto, collaborazione e autonomia.

Chi è alla prima esperienza potrà partecipare a una lezione di prova gratuita, prima di confermare l’iscrizione.

Il Percorso Avanzato: lezioni settimanali e cinque stage nella stessa quota

Il corso settimanale costituisce il cuore della scuola: un lavoro continuativo sulla recitazione, sulla voce, sul corpo e sulla relazione con gli altri, che accompagna gli allievi durante tutto l’anno.

Gli allievi dai 14 ai 25 anni possono scegliere, oltre al normale corso settimanale, il Percorso Avanzato, che comprende una lezione settimanale di due ore e la partecipazione a tutti e cinque gli stage del programma, inclusi nella stessa quota.

Una proposta per chi desidera approfondire la propria formazione, affiancando alla continuità del lavoro con il proprio gruppo l’incontro con altri professionisti e linguaggi artistici.

Cinque stage con professionisti del teatro: il programma

Gli stage si svolgeranno sempre nel fine settimana, nelle giornate di sabato e domenica. Ogni percorso si articolerà in più appuntamenti, secondo il seguente calendario.

Andrea Nicolini — “Lorca. Un teatro di conflitto”

Analisi scenica e interpretazione di Nozze di sangue di Federico García Lorca.

7–8, 14–15 e 21–22 novembre 2026.

Claudia Monti — “Teatro-danza”

Seminario sul corpo, il movimento e la presenza scenica.

9–10 gennaio e 6–7 febbraio 2027.

Davide Niccolini — “Mi mordo il pollice, signore”

Seminario sul corpo a corpo teatrale, con un titolo tratto da Romeo e Giulietta di William Shakespeare.

16–17 e 23–24 gennaio 2027.

Carlo Orlando — “La materia di cui sono fatti i sogni”

Recitare Shakespeare: concretezza ed evocazione.

13–14 e 20–21 febbraio; 6–7 marzo 2027.

Alberto Giusta — “L’importanza di chiamarsi attore”

Analisi scenica e interpretazione de L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde.

13–14 e 20–21 marzo; 10–11 aprile 2027.

Andrea Nicolini, Davide Niccolini, Carlo Orlando e Alberto Giusta porteranno nella scuola le proprie esperienze legate al Teatro Nazionale di Genova, affiancati dal contributo di Claudia Monti, danzatrice, coreografa e formatrice.

Gli stage si possono frequentare anche separatamente

Sarà possibile partecipare agli stage anche senza frequentare il corso settimanale, scegliendo l’intero pacchetto dei cinque percorsi oppure i singoli stage.

Le iscrizioni ai singoli stage potranno essere effettuate durante l’anno, entro una settimana dall’inizio di ciascun percorso. La scadenza della prima settimana di ottobre riguarda invece chi desidera aderire al percorso annuale della scuola, attraverso il corso settimanale o il Percorso Avanzato.

A dicembre il cinema con Dario Aita

Nel mese di dicembre la scuola ospiterà inoltre il noto attore Dario Aita, diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, per il seminario “LOOK AT ME – Come lasciarsi osservare dalla macchina da presa”.

L’appuntamento sarà dedicato alla recitazione cinematografica, al rapporto tra attore e macchina da presa e alle specificità del lavoro davanti all’obiettivo. Il seminario sarà un’attività aggiuntiva, non compresa nei cinque stage del Percorso Avanzato.

Oltre vent’anni di formazione e nuove strade

Nata a Borgio Verezzi nel 2005, la Compagnia del Barone Rampante è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le sue attività prendono forma grazie al lavoro dei professionisti coinvolti e all’impegno volontario di soci e collaboratori.

In questi anni la scuola ha offerto a molti giovani uno spazio nel quale mettersi alla prova, assumersi responsabilità e scoprire possibilità espressive nuove. Per alcuni allievi la passione è diventata una scelta professionale: hanno proseguito gli studi nelle accademie e nelle scuole nazionali di teatro, intraprendendo un cammino nel mondo dello spettacolo.

Alcuni sono poi tornati al Barone Rampante come attori, docenti e collaboratori, portando nuove competenze e contribuendo alla crescita delle generazioni successive. Una continuità che racconta il valore di una scuola capace di accompagnare i primi passi e mantenere vivo il legame con chi ha scelto di andare avanti.

La Compagnia rivolge un particolare ringraziamento al Comune di Borgio Verezzi e alla Fondazione De Mari, per il sostegno e la vicinanza che contribuiscono a dare continuità al progetto e alle opportunità culturali e formative offerte sul territorio.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni ai corsi annuali 2026/2027 sono ancora aperte fino alla prima settimana di ottobre sul sito:

www.lacompagniadelbaronerampante.com

Per informazioni: c.ilbaronerampante@libero.it

Telefono: 348 8978694