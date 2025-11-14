Rugby giovanile. Nuovo giro di convocazioni, i giocatori e le giocatrici prescelti per il raduno ASA di domenica prossima

Domenica 16 novembre si terrà a Piacenza un raduno di attività congiunta dell'area Nord Ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia) per categorie U16 maschile e U18 femminile e sono state rese note le convocazioni degli atleti e atlete per questa attività.

Ecco quindi i convocati e le convocate liguri:

Maschile U16 (nati 2010): Orsi (Amatori Genova), Tassistro, Ricci, Ficulle, Sivori, Oligbi, Bernardi (CUS Genova Rugby), Ghiglione, Valivano, Laudari, Trucco, Niccoli (Superba Rugby Genova), Checchi (RFC Spezia), Arata (Province dell'Ovest Rugby), Fascioli, Dondo, Lanza, Brunelli, Venturini (CFFS Vespe Cogoleto Rugby), Vannoni, Macrì, Moggia, Tortarolo (Savona Rugby).

Femminile U18 (nate 2008 e 2009): Drudi, Fregosi (CUS Genova Rugby), De Angelis, Lanza (CFFS Vespe Cogoleto Rugby), Mosbah (Imperia Rugby), Belcastro, Di Simone, Diurno, Languasco, Decuseara, Di Maio (Sanremo Rugby).

Nella mattinata di domenica verrà svolto un allenamento congiunto con i convocati delle altre regioni, gli atleti pranzeranno poi tutti insieme e i liguri rientreranno a Genova nel pomeriggio.