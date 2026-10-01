Calcio | Eccellenza. I provvedimenti disciplinari, una giornata per Di Giosia e Liguori

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 27/09/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
OLIVIERO FABIO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI GIOSIA MATTEO (CARCARESE)
LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
RANASINGHE SAMUELE (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
GULII ANTON (ALBISSOLE 1909)
DE MATTEI GIOVANNI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CAMPANER LORENZO (BUSALLA CALCIO)
FRANCESIA BERTA FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
ANSELMO ANDREA (CAIRESE)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
GRAZIANI THOMAS (CAIRESE)
CANEPA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CANCELLARA GABRIEL (CARCARESE)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
VIRTUOSI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
CASTIGLIONE TOMMASO (SAVONA FBC 1907 ASD)
RIGNANESE FABIO (SAVONA FBC 1907 ASD)
SCHIRRU MICHELE (SAVONA FBC 1907 ASD)
FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)
TAMBERI GIOVANNI (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
MOSCATELLI RICCARDO (ALBISSOLE 1909)
PASTORINO DANIELE (ALBISSOLE 1909)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
POGGI TOMMASO (BUSALLA CALCIO)
CHIARLONE MARCO (CARCARESE)
PRATO FABIO (CARCARESE)
MARESCA GABRIELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
TARDUCCI JACOPO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
SAITTA MATTIA (RIVASAMBA H.C.A.)
DITILLO LUIGI (SAMMARGHERITESE 1903)
BASCIANO MATTEO (VALLESCRIVIA 2018)
ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)