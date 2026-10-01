Calciomercato | Termina l'esperienza al Vado di Lorenzo Costantino, il difensore torna ufficialmente al Ligorna

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare il ritorno in Biancazzurro di Lorenzo Costantino. Il difensore classe 2006 torna a vestire la maglia del Ligorna dopo aver trascorso i primi mesi della stagione al Vado.

Per Costantino si tratta dunque di un ritorno in un ambiente che conosce molto bene e nel quale, nella passata stagione, si è ritagliato un ruolo importante. Cresciuto nel Settore Giovanile della Sampdoria, aveva iniziato il proprio percorso nel calcio dei grandi con la Virtus Francavilla prima di approdare nell'estate 2025 al Ligorna, squadra della sua città.

Nella sua prima annata in biancazzurro Costantino è stato uno dei protagonisti della squadra, contribuendo al secondo posto nel Girone A e alla successiva vittoria dei Playoff. Per lui 33 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e Playoff, imponendosi nonostante la giovane età come una presenza di assoluta affidabilità nel reparto difensivo.

Dopo la parentesi di inizio stagione al Vado, Costantino torna a Genova, a disposizione di Mister Terzi, andando a rinforzare ulteriormente la rosa biancazzurra per il prosieguo del campionato.



Queste le prime parole in biancazzurro di Lorenzo Costantino: «Sono davvero felice di essere tornato al Ligorna. Qui ho vissuto una stagione bellissima, sono cresciuto tanto e ho lasciato persone e un ambiente a cui sono molto legato. Quando si è presentata la possibilità di tornare non ho avuto dubbi. Ringrazio il Presidente, il Direttore e il mister per la fiducia. Non vedo l'ora di rimettermi a disposizione della squadra, con ancora più motivazioni e voglia di fare bene».

A Lorenzo un grande bentornato nella famiglia biancazzurra e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione con la maglia del Ligorna.