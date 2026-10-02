Calciomercato | Gabriel Graziani in uscita dal Celle Varazze, c'è la Cairese sul centrocampista ingauno

Dovrebbero arrivare a breve le attese novità sul mercato in uscita del Celle Varazze. Nelle prossime ore potrebbe infatti concretizzarsi la risoluzione del rapporto tra Gabriel Graziani e la società biancoblù.
Sul centrocampista ingauno è forte l'interesse della Cairese, pronta a ricomporre il tandem con il fratello Thomas e con mister Buttu, protagonisti della promozione dell'Albenga in Serie D.
Da escludere, invece, un possibile ritorno di Scarrone al Brin. Con il rientro di Facello, il reparto arretrato della formazione valbormidese risulta infatti già sufficientemente coperto.