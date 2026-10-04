Calcio, Eccellenza. La Carcarese batte l’Arenzano 2 a 1: Zunino la decide nel finale

ARENZANO - CARCARESE 1-2 (8’ Sakhi - 13’ aut. Genduso, 86’ Zunino)
Termina qui, la Carcarese vince in rimonta sull’Arenzano e vola a 6 punti
94’ Szerdi lancia Erhahonu che però perde il tempo per andare a battere a rete
93’ Subito ammonizione per Cancellara
91’ Giallo all’indirizzo di Genduso
Cinque minuti di recupero
90’ Esce l’autore del vantaggio ospite Zunino, entra Cancellara
88’ Ultimi cambi per l’Arenzano: dentro De Mattei e Voaggi, fuori Cannella e Sakhi
86’ CARCARESE IN VANTAGGIO! Conclusione di Sunday dalla sinistra, ribattuta che finisce sui piedi di Zunino che non deve far altro che insaccare!
85’ Sunday trova Erhahonu che però è in fuorigioco
83’ Miracoloso Galletti sul colpo di testa di Piu
81’ Cambiano i biancorossi, esce Babliuk ed entra Bertoni
80’ Colpo di testa di Prato che termina alto
76’ Ammonito Zunino per proteste
75’ È il turno di Battaglia che prende il posto di Zenati
72’ Nuovo cooling break, squadre a dissetarsi
68’ PAREGGIA I PALI LA CARCARESE! Conclusione da fuori di Prato, leggera deviazione e palla che si stampa sul montante sinistro
63’ Nei padroni di casa esce Pastorino ed entra Piu
62’ PALO DELL’ARENZANO! Pastorino direttamente su punizione colpisce il montante laterale
60’ Triplo cambio per Valmati: escono Maresca, Berretta e Brignone, entrano Calcagno, Erhahonu e Moretti
58’ Doppia occasione per i padroni di casa, prima un pallone attraversa tutta l’area, poi è Cannella a provarci calciando però sul fondo
53’ Giallo anche per Cannella dell’Arenzano
49’ Szerdi ferma una ripartenza, ammonito
48’ Ci prova Sakhi, conclusione alle stelle
46’ Inizia la seconda frazione, nessun cambio
SECONDO TEMPO
Termina una vivace prima frazione, al vantaggio dei padroni di casa rispondono i biancorossi pochi minuti dopo
Due minuti di recupero
37’ Azione insistita della Carcarese, i padroni di casa sventano il pericolo
36’ Si fa male Lupi che è costretto ad uscire, entra Cannella
34’ Bel lancio per Lagorio che però è in posizione di fuorigioco
30’ Gioco fermo, cooling break chiamato dall’arbitro
28’ BARONI CALCIA ALTO! Il capitano si incarica della battuta ma non inquadra lo specchio della porta
28’ RIGORE PER L’ARENZANO! Galletti prova a far scorrere un pallone sul fondo ma si inserisce Sakhi che viene steso dal numero 1 biancorosso
25’ Conclusione di Berretta deviata in corner. Sulla battuta palla che arriva a Zunino che spara alto
18’ Primo giallo del match all’indirizzo di Chiarlone
13’ PAREGGIO DELLA CARCARESE! Chiarlone calcia dalla sinistra, trova la respinta di Faggiano che però carambola sui piedi del compagno Genduso che insacca nella propria porta
8’ ARENZANO IN VANTAGGIO! Sakhi fa tutto da solo, lancio in profondità per il numero 11 che si accentra e di destro batte l’estremo difensore ospite
2’ Conclusione di Lagorio, blocca Galletti
1' Inizia la gara
PRIMO TEMPO
Quarto turno per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, al "Gambino" va in scena l'intrigante sfida tra i padroni di casa dell'Arenzano e i valbormidesi della Carcarese. Un successo a testa in queste prime giornate, quest'oggi ci sono in palio punti per dare una scossa alla stagione.
ARENZANO: S. Faggiano, J. Capurro, A. Genduso, L. Colucci, L. Baroni, A. Lupi, M. Cicirello, D. Lagorio, H. Zenati, L. Pastorino, A. Sakhi
A disposizione: F. Sias, A. Fortuna, F. Gorini, G. De Mattei, T. Voaggi, L. Coscia, G. Cannella, G. Piu, M. Battaglia
All: Boisfer Rodrigue
CARCARESE: R. Galletti, M. Babliuk, G. Maresca, F. Prato, A. Di Mattia, F. Berretta, I. Sunday, S. Szerdi, F. Brignone, E. Zunino, M. Chiarlone
A disposizione: M. Saettone, E. Angeli, G. Bertoni, T. Berruti, F. Calcagno, J. Erhahon, L. Moretti, D. Piazza, G. Cancellara
All: Valmati Enrico
ARBITRO: F. Bray
ASSISTENTI: F. Monaci, A. Valdi