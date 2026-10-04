Calcio, Eccellenza. La Carcarese batte l’Arenzano 2 a 1: Zunino la decide nel finale

ARENZANO - CARCARESE 1-2 (8’ Sakhi - 13’ aut. Genduso, 86’ Zunino)



Termina qui, la Carcarese vince in rimonta sull’Arenzano e vola a 6 punti

94’ Szerdi lancia Erhahonu che però perde il tempo per andare a battere a rete

93’ Subito ammonizione per Cancellara

91’ Giallo all’indirizzo di Genduso

Cinque minuti di recupero

90’ Esce l’autore del vantaggio ospite Zunino, entra Cancellara

88’ Ultimi cambi per l’Arenzano: dentro De Mattei e Voaggi, fuori Cannella e Sakhi

86’ CARCARESE IN VANTAGGIO! Conclusione di Sunday dalla sinistra, ribattuta che finisce sui piedi di Zunino che non deve far altro che insaccare!

85’ Sunday trova Erhahonu che però è in fuorigioco

83’ Miracoloso Galletti sul colpo di testa di Piu

81’ Cambiano i biancorossi, esce Babliuk ed entra Bertoni

80’ Colpo di testa di Prato che termina alto

76’ Ammonito Zunino per proteste

75’ È il turno di Battaglia che prende il posto di Zenati

72’ Nuovo cooling break, squadre a dissetarsi

68’ PAREGGIA I PALI LA CARCARESE! Conclusione da fuori di Prato, leggera deviazione e palla che si stampa sul montante sinistro

63’ Nei padroni di casa esce Pastorino ed entra Piu

62’ PALO DELL’ARENZANO! Pastorino direttamente su punizione colpisce il montante laterale

60’ Triplo cambio per Valmati: escono Maresca, Berretta e Brignone, entrano Calcagno, Erhahonu e Moretti

58’ Doppia occasione per i padroni di casa, prima un pallone attraversa tutta l’area, poi è Cannella a provarci calciando però sul fondo

53’ Giallo anche per Cannella dell’Arenzano

49’ Szerdi ferma una ripartenza, ammonito

48’ Ci prova Sakhi, conclusione alle stelle

46’ Inizia la seconda frazione, nessun cambio

SECONDO TEMPO

Termina una vivace prima frazione, al vantaggio dei padroni di casa rispondono i biancorossi pochi minuti dopo

Due minuti di recupero

37’ Azione insistita della Carcarese, i padroni di casa sventano il pericolo

36’ Si fa male Lupi che è costretto ad uscire, entra Cannella

34’ Bel lancio per Lagorio che però è in posizione di fuorigioco

30’ Gioco fermo, cooling break chiamato dall’arbitro

28’ BARONI CALCIA ALTO! Il capitano si incarica della battuta ma non inquadra lo specchio della porta

28’ RIGORE PER L’ARENZANO! Galletti prova a far scorrere un pallone sul fondo ma si inserisce Sakhi che viene steso dal numero 1 biancorosso

25’ Conclusione di Berretta deviata in corner. Sulla battuta palla che arriva a Zunino che spara alto

18’ Primo giallo del match all’indirizzo di Chiarlone

13’ PAREGGIO DELLA CARCARESE! Chiarlone calcia dalla sinistra, trova la respinta di Faggiano che però carambola sui piedi del compagno Genduso che insacca nella propria porta

8’ ARENZANO IN VANTAGGIO! Sakhi fa tutto da solo, lancio in profondità per il numero 11 che si accentra e di destro batte l’estremo difensore ospite

2’ Conclusione di Lagorio, blocca Galletti

1' Inizia la gara

PRIMO TEMPO

Quarto turno per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, al "Gambino" va in scena l'intrigante sfida tra i padroni di casa dell'Arenzano e i valbormidesi della Carcarese. Un successo a testa in queste prime giornate, quest'oggi ci sono in palio punti per dare una scossa alla stagione.

ARENZANO: S. Faggiano, J. Capurro, A. Genduso, L. Colucci, L. Baroni, A. Lupi, M. Cicirello, D. Lagorio, H. Zenati, L. Pastorino, A. Sakhi

A disposizione: F. Sias, A. Fortuna, F. Gorini, G. De Mattei, T. Voaggi, L. Coscia, G. Cannella, G. Piu, M. Battaglia

All: Boisfer Rodrigue



CARCARESE: R. Galletti, M. Babliuk, G. Maresca, F. Prato, A. Di Mattia, F. Berretta, I. Sunday, S. Szerdi, F. Brignone, E. Zunino, M. Chiarlone

A disposizione: M. Saettone, E. Angeli, G. Bertoni, T. Berruti, F. Calcagno, J. Erhahon, L. Moretti, D. Piazza, G. Cancellara

All: Valmati Enrico



ARBITRO: F. Bray

ASSISTENTI: F. Monaci, A. Valdi