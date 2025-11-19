Savona Rugby: un weekend ricco di appuntamenti tra Festa del Rugby Ligure e impegni U16

In un fine settimana in cui la finestra internazionale di novembre e la presenza della Nazionale impegnata nel Test Match Italia-Cile riducono al minimo l’attività regionale, il Savona Rugby rimane comunque al centro della scena grazie a una serie di appuntamenti che coinvolgeranno sia il settore giovanile che la squadra Under 16.



Sabato 22 novembre sarà un giorno speciale per il movimento rugbistico ligure: allo stadio Carlini-Bollesan di Genova, decine di piccoli atleti U6, U8 e U10 provenienti da tutta la regione coloreranno l’impianto per la tradizionale Festa del Rugby Ligure, organizzata proprio in concomitanza con il Test Match Italia-Cile che chiuderà le Quilter Nations Series 2025.

Il Savona Rugby parteciperà con entusiasmo a tutte le categorie, portando in campo il proprio vivaio più giovane e dando ancora una volta dimostrazione della vitalità del movimento biancorosso.



U6 – U8

Festa del Rugby Ligure

Partecipanti: Sanremo, Savona, Province dell’Ovest, CUS Genova, San Marziano, Superba, Imperia, Reds, Pro Recco, RFC Spezia

Luogo: Stadio Carlini-Bollesan, Genova

Data: Sabato 22/11, dalle 14.00



U10

Festa del Rugby Ligure

Partecipanti: Sanremo, Imperia, Savona, CFFS Vespe Cogoleto, Province dell’Ovest, CUS Genova, Superba, Pro Recco, RFC Spezia, Reds

Luogo: Stadio Carlini-Bollesan, Genova

Data: Sabato 22/11, dalle 15.30

A rendere la giornata ancora più speciale sarà il finale: dopo le attività sul campo, tutti i giovani rugbisti, insieme a famiglie e allenatori, si sposteranno allo stadio Ferraris per sostenere l’Italia nel match serale contro il Cile, in programma alle 21.10. Un momento unico per tanti bambini che vivranno, forse per la prima volta, l’emozione di “Marassi” illuminato e gremito per gli Azzurri.



Domenica 23 novembre sarà invece la volta dell'U16 del Savona Rugby, impegnata in uno dei recuperi previsti a causa della pausa di campionato dovuta alla finestra internazionale.

Savona – Province dell’Ovest

Categoria: U16

Data: Domenica 23/11

Orario: 11.00

Luogo: Campo Fontanassa, Savona