Calcio | Prima Categoria A. Dal pomeriggio a sera, al via la seconda giornata

Archiviata la prima giornata, è tempo di tornare in campo per le squadre iscritte al girone A di Prima Categoria.

Nel raggruppamento Cisano e Altarese fanno parte del gruppo di testa, seppur all'esordio i valbormidesi non abbiano brillato. Entrambe saranno però chiamate allo scontro diretto in calendario alle 15:00.

Sempre in Val Bormida si disputeranno anche Cengio - Camporosso e Dego - Quiliano & Valleggia.

Clima da derby autentico al Levratto, con Veloce e Speranza pronte a contendersi la prima vittoria, mentre la Nolese sarà ospite del Vallecrosia.

A chiudere il programma il posticipo delle 20:30 tra Andora e Villanovese,







