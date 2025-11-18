 / Calcio

Calcio. In arrivo il mercoledì di Coppa, le designazioni per i tabelloni di Eccellenza e Promozione

Miraglia dirigerà Pietra - Campomorone

SEMIFINALI DI RITORNO - COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

PIETRA LIGURE – CAMPOMORONE SANT’OLCESE

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
 

VOLTRESE VULTUR – FEZZANESE

Arbitro: Andrea Martino (Savona)
Assistente 1: Luigi Arado (Genova)
Assistente 2: Melis Filangieri (Chiavari)
 

QUARTI DI RITORNO - COPPA PROMOZIONE

ANGELO BAIARDO – SAMMARGHERITESE 

Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Emmanuel Crova (Chiavari)
Assistente 2: Francesco D’Andria (Chiavari)
 

FINALE – ALBISSOLE 

Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistente 1: Mario Preci (Savona)
Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)
 

SESTRESE BOR – SERRA RICCO’ 

Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)

