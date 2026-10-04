Calcio | Promozione. Il Pontelungo la ribalta, ma una magia del classe 1980 Crosetti fissa il 2-2 finale al "Riva" tra granata e Borgo Incrociati

PONTELUNGO - BORGO INCROCIATI 2-2 (Marella 20', Farinazzo 36', Ardissone 75', Crosetti 89')

51' finisce qua, 2-2 al Riva

50' ammonito Massa, punizione sull'esterno per il Borgo

48' Asteggiante per Vignola

46' Perrier per Calcagno nel Pontelungo

45' cinque di recupero, ammonito mister Mangiatordi per proteste per un fallo in attacco poco dopo

44' SUPER GOL DI CROSETTI, DESTRO ALL'INCROCIO CON UN TIRO DAL DA FUORI

43' Bellegotti super a parare su Sfinjari dopo aver lasciato la porta sguarnita, il Pontelungo aveva approfittato di un errore in impostazione, un eventuale gol sarebbe però stato annullato per fuorigioco

42' il Borgo costruisce bene, Gueye scappa, sponda di Miracoli per Giorgy, tiro potente ma centrale, bene Castiglia nella presa sicura

39' in campo Chariq per gli ultimi minuti, esce Delfino

36' punizione dal limite per il Borgo, ma probabilmente il fallo non c'era. Miracoli batte basso superando la batteria, Castiglia blocca

34' aveva segnato Calcagno, ma tutto fermo ancor prima del tiro per un tocco di mano. Esce Forlani, dentro Napolitano nel Borgo, Mangiatordi chiama il 4-3-2-1

32' ammonito Gueye

31' esce l'autore del gol, dentro Corciulo

30' STAVOLTA LA DISCESA DI DELFINO VALE UN GOL! Cross dell'esterno per Ardissone che deve soltanto appoggiare in rete di testa. Si toglie la maglia nell'esultanza e poi si accascia per crampi

27' cooling break

26' non lo prendono Delfino, Rubagotti respinge il cross basso

24' ammonito Delfino per proteste, si sta un po' innervosendo il Pontelungo. Altro cambio nei genovesi: Gueye per Colla

22' Sfinjari al tiro, colpisce il braccio di un difensore genovese, forti proteste del Pontelungo, ma Mantero lascia proseguire giudicandolo attaccato al corpo e ammonisce in seguito Zanardini

18' Guardone prende la mira dopo un corner respinto, ma tiro alle stelle. Esito alto anche per Sfinjari dopo un bel lavoro spalle alla porta di Ardissone

14' altri cambi. Guardone per Nacci nei granata, nel Borgo Crosetti per Marella. Si sposta sull'esterno Forlani, cambio offensivo e di peso per mister Mangiatordi

13' Nacci rientra sul destro, respinto in corner da un difensore. Severi mura Siri in area dopo il corner

8' cambi nel Borgo: fuori Bodrato e Gennari per Gjordumi e Alvarado

16:09 ripartiti

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo

45' due di recupero. Ardissone spara alto dal limite, punizione invece conquistata ora dal Borgo per un tocco di mano. Battuta corta per Miracoli che sbatte sul muro granata

41' ammonito Colla

36' PAREGGIA IL PONTELUNGO, ANCHE I GRANATA DA PALLA INATTIVA! Corner di Nacci, la palla rimane in area, in scivolata Farinazzo anticipa l'intervento di Bellegotti e realizza

33' grande uscita di Diana che porta palla, il centrale conquista una punizione. Batte Olanda, palla sul secondo palo, la tocca Marella con il corpo senza inquadrare la porta

31' può fare meglio il Pontelungo in questo frangente di gara, occhio al Borgo che potrebbe impostarsi per i contropiedi, prima due uscite le ha avute la squadra di Mangiatordi, ma è mancata la precisione per arrivare a creare qualcosa

30' giù Nacci in area, ma troppo poco per avere un rigore, regolare il contrasto di Severi

25' cooling break, al 4 ottobre è ancora necessario viste le temperature "estive"

24' prova Sfinjari, ma palla sul fondo. Prova a reagire il Pontelungo, andato sotto alla prima vera sortita offensiva dei genovesi

20' VANTAGGIO BORGO! Da un corner di Olanda il Pontelungo non allontana, palla che filtra dopo una ribattuta a Marella che si coordina con il mancino e batte Castiglia con un bel tiro al volo

15' partito meglio il Pontelungo, qualche incertezza in uscita per il Borgo, l'ultima con Gennari che poteva costare caro, molto attivi Delfino, Ardissone e Nacci nei granata. Due conclusioni per gli ingauni, ma nulla di pericoloso per Bellegotti che amministra

15:06 partiti

PRIMO TEMPO

Una vittoria e un pareggio a testa per granata e rossoblu, oggi a confronto al "Riva" per una sfida che alla vigilia appare equilibrata. Occhio ai bomber in campo, Sfinjari e Miracoli, quest'ultimo avrà a che fare con un osso duro come Gargiulo, un duello da Serie D. Emergenza portieri per gli ingauni, in porta esordio per il neo arrivato Castiglia dopo un lungo periodo d'assenza tra i pali.

Formazioni

PONTELUNGO: Castiglia, Siri, Calcagno, Farinazzo, Gargiulo, Vignola, Delfino, Massa, Ardissone, Sfinjari, Nacci

A disp: Garofalo, Alizeri, Barbero, Corciulo, Guardone, Shala, Perrier, Chariq, Asteggiante

All: Zanardini

BORGO INCROCIATI: Bellegotti, Bodrato, Marella, Severi, Gennari, Diana, Giorgy, Colla, Miracoli, Olanda, Forlani

A disp: Lunghi, Gjordumi, Napolitano, Canellini, Alvarado, Gueye, Bongiorni, Crosetti, Mangiatordi D.

All: Mangiatordi

Arbitro: Federico Mantero (Savona)

Assistenti: Thomas Felline (Savona) - Carlos Alfredo Bedoya Marin (Savona)