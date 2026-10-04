Calcio | Savona, non basta Silvestri. Il Campomorone riacchiappa i biancoblu nel finale di gara

Il Savona non va oltre l’1-1 contro il Campomorone al Chittolina, al termine di una gara equilibrata e decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo a fasi alterne, i biancoblù sbloccano il risultato al 49’: corner dalla destra e colpo di testa di Silvestri, appena entrato, che firma l’1-0.

Il Savona ha l’occasione per raddoppiare al 60’, ma Rezi, servito da Calcagno, spreca una ghiotta opportunità a tu per tu con Raffo. Il Campomorone cresce con il passare dei minuti e sfiora il pari in più occasioni, soprattutto con Franchi e Diakhate.

All’89’ arriva il pareggio: Franchi mette un pallone basso attraverso l’area, sul secondo palo arriva Diakhate, che in spaccata batte Agostino per l’1-1. Nel finale il Campomorone prova anche a cercare il sorpasso, ma il risultato non cambia.

Con questo punto il Savona manca l’aggancio alla vetta, mentre il Campomorone porta a casa un pareggio maturato dopo un secondo tempo in crescendo.



Savona – Campomorone 1-1

Marcatori: 49' Silvestri (S), 89' Diakhate (C).

Savona: Agostino, Calcagno, Sadiku, Giubergia, Schirru, Pili, Castiglione, Gnecchi, Rezi, Fabbri, Sassari.

A disposizione: Fresia, Gemetto, Rignanese, Siracusa, Croce, Cattaneo, Sogno, Cosentino, Silvestri.

Allenatore: Sarpero.

Campomorone: Raffo, Scala, Moreno Reyes, Franchi, Cavallaro, Zanoli, Licco, Traglia, Spadoni, Canepa, Rovido.

A disposizione: Cervone, Triolo, Gattulli, Pastorino, Delfino, Orsi, Chirone, Brignone, Diakhate.

Allenatore: Palermo.

Arbitro: Trabucco di Chiavari

Assistenti: Bernardini di Genova e Trucco di Imperia