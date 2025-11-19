Calcio. Pontelungo. Marcich già ai saluti? Si allungano i tempi per il recupero di Breeuwer

La sessione di mercato del Pontelungo è di fatto già iniziata.

Due sono i temi più urgenti per la dirigenza ingauna: il primo è la ricerca di un nuovo portiere da inserire in organico dopo l'infortunio di Breeuwer. I tempi di recupero per la frattura al dito, rimediata ad Alassio, sembrano farsi più lunghi, tanto da arrivare alle porte della prossima primavera. Ecco perchè presto potrebbero emergere novità nel lotto degli estremi difensori granata, grazie anche alla prossima apertura delle liste di trasferimento.

News importanti potrebbero riguardare anche il pacchetto difensivo. Non è infatti da escludere la partenza definitiva di Damian Marcich, centrale classe 2000 sbarcato al Riva a inizio ottobre. Il giocatore è ripartito per l'Argentina e non ci sono certezze di un suo ritorno. Un'assenza pesante, in un reparto già tirato a livello numerico, motivo per cui gli ingauni avrebbero già drizzato le antenne per la ricerca di un nuovo riferimento arretrato.