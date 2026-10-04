Calcio | Serie D. Il Celle Varazze si fa male da solo, il Chisola passa 4-0 all'Olmo - Ferro

CELLE VARAZZE - CHISOLA 0-4 (40' Pereira, 48' aut., 66' e 93' Hrom rig)



50' FINISCE QUA! 4-0 DEL CHISOLA ALL'OLMO FERRO

49' ROSSO A DONAGGIO, FALLO SU HROM, PROTESTA IL CENTRAVANTI. IN EFFETTI NON SEMBRAVA ESSER STATO LUI A IMPATTARE CON L'ATTACCANTE DEI PIEMONTESI

48' QUARTO GOL DEL CHISOLA, HROM CHIUDE I GIOCHI

44' destro di Marini dal limite, blocca centrale Mitu

43' Mitu alza sopra la traversa la conclusione al volo di Ozara, il sipario è pronto a calare sul match

42' ammonito Mataloni

39' ottimo l'impatto sul match dello stesso Garbellini, il destro a giro sfiora il montante alla sinistra di Mitu

35' strappo di Garbellini, bravo a servire Hrom in corsa, destro a botta sicura che trova una deviazione. Corner Chisola

30' la gara ha poco da dire, Il Celle Varazze ha avuto solo una reazione d'orgoglio subito dopo il primo gol subito. C'è tanto lavoro da fare per mister Gardini

28' Miragliotta per Magliocchetti nel Celle Varazze, Marini per Rosano nel Chisola

22' ammonito Rosano, nel frattempo gli ultras biancoblu invitano i propri giocatori a mostrare più attributi

21' HROM SPIAZZA MITU. 3-0 CHISOLA

20' Garbellini tirato giù in area in maniera ingenua. Calcio di rigore per il Chisola

16' Tarantola per Da Silva, ancora un cambio ospite

13' Rizzo per Viano, primo cambio per mister Ascoli

9' ancora un cambio per Gardini, c'è Mataloni per Annaloro

3' ANCORA UN'AUTORETE, SUL CROSS DI CASAZZA ARRIVA IL LISCIO DI SQUARZONI CHE FULMINA MITU. CHISOLA AVANTI 2-0

1' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO



45' termina il primo tempo, Chisola in vantaggio a Celle

44' 4-4-2 per i padroni di casa, finalmente Donaggio ha un partner d'attacco. Traniello (passato a sinistra) e Annaloro i due esterni

44' doppio cambio prima del gol per Gardini: Chiaia per Armini e Calcagno per per Arata

43' risponde finalmente il Celle Varazze, il tiro a botta sicura del neo entrato Chiaia viene deviato in corner

40' CLAMOROSA FRITTATA DIFENSIVA PER IL CELLE VARAZZE, UN RINVIO INNESCA LA CARAMBOLA FATALE DAVANTI A MITU, L'ULTIMO TOCCO PROBABILMENTE E' DI PEREIRA

36' mancino masticato da parte di Tarucco, Mitu controlla la sfera concludere la propria corsa sul fondo

32' Mitu prodigioso sul colpo di testa di Da Silva, il tap in a porta vuota viene fermato dall'assistente per posizione irregolare

30' giallo anche per Da Silva, trattenuta vistosa su Donaggio

24' ammonito Ozara

20' Mitu ancora attento sul primo palo, il Celle Varazze deve ancora trovare le giuste distanze

16' stop e tiro in corsa di Pereira, coordinazione complicata, sfera alta

12' a livello tattico non ci sono particolari novità, confermato il 4-3-3.

10' primi dieci minuti in difficoltà per la squadra di Gardini

9' Donaggio salva la porta biancoblu! Il destro di prima intenzione di Hrom sembra destinato in fondo al sacco, il capitano interviene a spazzare proprio sulla linea di porta.

5' prima opportunità per gli ospiti con il piattone dal limite di Viano, si allunga Viano

1' si parte!

PRIMO TEMPO



CELLE VARAZZE: Mitu, Rao, Ghigliotti, Arata, Di Battista, Magliocchetti, Squarzoni, Annaloro, Armini, Donaggio, Traniello.

A disposizione: Atzori, Miragliotta, Lustosa, Mataloni, Calcagno, Bovio, Birzò, Ressia, Chiaia

Allenatore: Gardini



CHISOLA: Brezzo, Casazza, Rosano, Brusa,Ozara, Viano, Hrom, Petracca, Tarucco, Pereira, Da Silva

A disposizione: Valente, Pompilio, Rastrelli, Rizzo, Mazzone, Ilboudo, Marini, Garbellini, Tarantola.

Allenatore: Ascoli



Arbitro: Stanzani di Bologna

Assistenti: Reitano di Acireale e Spada di Bologna