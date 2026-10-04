Calcio | Serie D. Il Celle Varazze si fa male da solo, il Chisola passa 4-0 all'Olmo - Ferro

CELLE VARAZZE - CHISOLA 0-4 (40' Pereira, 48' aut., 66' e 93' Hrom rig)
50' FINISCE QUA! 4-0 DEL CHISOLA ALL'OLMO FERRO
49' ROSSO A DONAGGIO, FALLO SU HROM, PROTESTA IL CENTRAVANTI. IN EFFETTI NON SEMBRAVA ESSER STATO LUI A IMPATTARE CON L'ATTACCANTE DEI PIEMONTESI
48' QUARTO GOL DEL CHISOLA, HROM CHIUDE I GIOCHI
44' destro di Marini dal limite, blocca centrale Mitu
43' Mitu alza sopra la traversa la conclusione al volo di Ozara, il sipario è pronto a calare sul match
42' ammonito Mataloni
39' ottimo l'impatto sul match dello stesso Garbellini, il destro a giro sfiora il montante alla sinistra di Mitu
35' strappo di Garbellini, bravo a servire Hrom in corsa, destro a botta sicura che trova una deviazione. Corner Chisola
30' la gara ha poco da dire, Il Celle Varazze ha avuto solo una reazione d'orgoglio subito dopo il primo gol subito. C'è tanto lavoro da fare per mister Gardini
28' Miragliotta per Magliocchetti nel Celle Varazze, Marini per Rosano nel Chisola
22' ammonito Rosano, nel frattempo gli ultras biancoblu invitano i propri giocatori a mostrare più attributi
21' HROM SPIAZZA MITU. 3-0 CHISOLA
20' Garbellini tirato giù in area in maniera ingenua. Calcio di rigore per il Chisola
16' Tarantola per Da Silva, ancora un cambio ospite
13' Rizzo per Viano, primo cambio per mister Ascoli
9' ancora un cambio per Gardini, c'è Mataloni per Annaloro
3' ANCORA UN'AUTORETE, SUL CROSS DI CASAZZA ARRIVA IL LISCIO DI SQUARZONI CHE FULMINA MITU. CHISOLA AVANTI 2-0
1' inizia la ripresa
SECONDO TEMPO
45' termina il primo tempo, Chisola in vantaggio a Celle
44' 4-4-2 per i padroni di casa, finalmente Donaggio ha un partner d'attacco. Traniello (passato a sinistra) e Annaloro i due esterni
44' doppio cambio prima del gol per Gardini: Chiaia per Armini e Calcagno per per Arata
43' risponde finalmente il Celle Varazze, il tiro a botta sicura del neo entrato Chiaia viene deviato in corner
40' CLAMOROSA FRITTATA DIFENSIVA PER IL CELLE VARAZZE, UN RINVIO INNESCA LA CARAMBOLA FATALE DAVANTI A MITU, L'ULTIMO TOCCO PROBABILMENTE E' DI PEREIRA
36' mancino masticato da parte di Tarucco, Mitu controlla la sfera concludere la propria corsa sul fondo
32' Mitu prodigioso sul colpo di testa di Da Silva, il tap in a porta vuota viene fermato dall'assistente per posizione irregolare
30' giallo anche per Da Silva, trattenuta vistosa su Donaggio
24' ammonito Ozara
20' Mitu ancora attento sul primo palo, il Celle Varazze deve ancora trovare le giuste distanze
16' stop e tiro in corsa di Pereira, coordinazione complicata, sfera alta
12' a livello tattico non ci sono particolari novità, confermato il 4-3-3.
10' primi dieci minuti in difficoltà per la squadra di Gardini
9' Donaggio salva la porta biancoblu! Il destro di prima intenzione di Hrom sembra destinato in fondo al sacco, il capitano interviene a spazzare proprio sulla linea di porta.
5' prima opportunità per gli ospiti con il piattone dal limite di Viano, si allunga Viano
1' si parte!
PRIMO TEMPO
CELLE VARAZZE: Mitu, Rao, Ghigliotti, Arata, Di Battista, Magliocchetti, Squarzoni, Annaloro, Armini, Donaggio, Traniello.
A disposizione: Atzori, Miragliotta, Lustosa, Mataloni, Calcagno, Bovio, Birzò, Ressia, Chiaia
Allenatore: Gardini
CHISOLA: Brezzo, Casazza, Rosano, Brusa,Ozara, Viano, Hrom, Petracca, Tarucco, Pereira, Da Silva
A disposizione: Valente, Pompilio, Rastrelli, Rizzo, Mazzone, Ilboudo, Marini, Garbellini, Tarantola.
Allenatore: Ascoli
Arbitro: Stanzani di Bologna
Assistenti: Reitano di Acireale e Spada di Bologna