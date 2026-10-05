Calcio | Coppa Liguria di Seconda Categoria. La San Michele batte la San Filippo e centra la qualificazione al secondo turno

La nota blu:
La San Michele torna alla vittoria dopo trentanove anni, in una competizione ufficiale, centrando una storica qualificazione al secondo turno di Coppa Liguria, in un derby denso di emozioni, superando per 3-1 una forte San Filippo Neri, in uno stadio Riva gremito per l'occasione.
Blu in vantaggio nel primo tempo con un rigore trasformato da Esposito, procurato da Barbo, steso in area, al termine di una pregevole azione personale.
Subito dopo i ragazzi di Massimelli trovano il pareggio con una bella conclusione di Gimenez dai sedici metri.
Nella ripresa tanti capovolgimenti di fronte, ma è solo nel finale che si decide gara e qualificazione.
Barbo a dieci minuti dalla fine porta in vantaggio i suoi con un tiro ravvicinato su sponda di Esposito, risultato che non basterebbe per l'accesso al turno successivo, ma è lo stesso numero dieci, in giornata di grazia, a depositare in rete un assist di uno scatenato Ferrentino, firmando così la sua doppietta personale, in una giornata speciale per il club del presidente Renzini.
Finisce così con i ragazzi di Poggi che festeggiano un traguardo insperato, al termine di una settimana complicata, caratterizzata dal cambio tecnico, in vista dell'esordio in campionato di domenica prossima, allo stadio Annibale Riva con il Real Santo Stefano.
Ghiozzi, Sardo, Monfasani, Parrelli (68' Ferrentino), Campari, Fazio, Secco E. (58' Vannozzi), Gerini (76' Montagna), Esposito, Barbo, Secco A.
A disposizione: Pastorino, Buttu, Gallea, Guglielmone, Orru, Protti.
All. D. Poggi.
RETI: 25' Esposito su rigore, 28' Gimenez (S), 80' e 88' Barbo