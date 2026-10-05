Calcio | La Cairese vince 2-1 in casa della Genova Calcio. Gli highlights del match (VIDEO)

La sintesi a cura della società biancorossa:
GENOVA CALCIO – CAIRESE 1-2
Marcatori: 76’ Anselmo, 92’ Hernandez, 94’ Costa
Genova Calcio: Rebora, Cavalli, Boni (77’ Bocciardo M.), Lipani, Mukaj, Rustichelli, Preti (85’ Ottonello M.), Tesoro (81’ Bordo), Damonte L. (90’ Lemus), Di Pietro, Costa.
Allenatore: Monteforte
Cairese: Bodrato, Casazza L., Boveri E, Turone (40’ Di Lucia), Gandolfo, Oubakent (68’ Hernandez), Anselmo, Gulli A., Casazza A. (68’ Sancinito), Freccero (46’ Capra), Graziani T. (90’ Biancheri).
Allenatore: Buttu
Arbitro: Arcoleo di Palermo