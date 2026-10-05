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Calcio | 05 ottobre 2026, 17:17

Calcio | La Cairese vince 2-1 in casa della Genova Calcio. Gli highlights del match (VIDEO)

I gol di Anselmo, Hernandez e Costa

Calcio | La Cairese vince 2-1 in casa della Genova Calcio. Gli highlights del match (VIDEO)

La sintesi a cura della società biancorossa:

GENOVA CALCIO – CAIRESE 1-2

Marcatori: 76’ Anselmo, 92’ Hernandez, 94’ Costa
 

Genova Calcio: Rebora, Cavalli, Boni (77’ Bocciardo M.), Lipani, Mukaj, Rustichelli, Preti (85’ Ottonello M.), Tesoro (81’ Bordo), Damonte L. (90’ Lemus), Di Pietro, Costa.

Allenatore: Monteforte
 

Cairese: Bodrato, Casazza L., Boveri E, Turone (40’ Di Lucia), Gandolfo, Oubakent (68’ Hernandez), Anselmo, Gulli A., Casazza A. (68’ Sancinito), Freccero (46’ Capra), Graziani T. (90’ Biancheri).

Allenatore: Buttu
 

Arbitro: Arcoleo di Palermo

Redazione

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