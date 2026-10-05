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Calcio | 05 ottobre 2026, 16:11

Calcio | Promozione. Pontelungo e Borgo Incrociati si dividono la posta in palio: gli scatti del 2-2 (FOTOGALLERY)

di Farinazzo e Ardissone i gol dei granata, per i rossoblu Marella e Crosetti

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Eric Parodi

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