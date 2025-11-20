Edizione locale
mercoledì 26 novembre
Calcio, Prima Categoria B. Serata in campo per la Virtus Don Bosco, i varazzini cercano l'impresa a Campo Ligure
Calcio, Prima Categoria A. L'Andora in campo dopo il rinvio, la gara col Camporosso può avvicinare i playoff
Calciomercato. Il Quiliano & Valleggia rinforza la difesa, ufficiale l'ingaggio di Matteo Fontana
Calcio, Serie D. E' il giorno dei recuperi: il Vado può allungare, sfida da non sbagliare per Celle Varazze e Cairese
Calcio, Rappresentativa Under 15. Tris di giocatori del Vado per lo stage di Serra Riccò
martedì 25 novembre
Calcio. Chisola ko nello scontro al vertice, D'Iglio: "Amaro in bocca per quanto dimostrato, complimenti al Vado che ci ha castigato sull'unica occasione che gli abbiamo lasciato"
Calcio. Un inno che nasce dal cuore: il Savona chiama a raccolta i suoi tifosi
Calcio. Troppo Ospedaletti per il Borghetto: all'Oliva finisce 5-1 per gli orange
Calcio. Alessi chiede di più al suo Finale: "Davanti bisogna prendersi responsabilità" (VIDEO)
Calcio. Speranza - Veloce non finisce mai, tutti gli scatti di un grande derby (FOTOGALLERY)
Calcio, Serie D. Dal gol del possibile pareggio alla disfatta gialloblu, gli highlights di Vogherese - Cairese (VIDEO)
Ad Albenga l’edizione numero 46 della “Mostra scambio ligure per auto, moto e cicli d’epoca”
Calcio a 5, il Legino presenta la sua squadra: "Un nuovo capitolo della nostra storia"
20 novembre 2025, 16:10
Calcio, Coppa Italia Promozione. L'Albissole fa sua anche la gara di ritorno con il Finale ed accede alla semifinale: le foto (FOTOGALLERY)
Eric Parodi
