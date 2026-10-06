Savona | Fisioterapia gratuita per lo sport e l'associazionismo: giovedì 8 ottobre la presentazione del nuovo progetto

Un’importante opportunità rivolta al mondo dello sport, del benessere e dell'associazionismo locale prende forma nel territorio savonese. Giovedì 8 ottobre, alle ore 11, presso il ridotto della sala consiliare del Comune di Savona, verrà presentato ufficialmente il progetto di collaborazione nato con il Master di riabilitazione dei disordini muscolo-scheletrici con sede al Campus Universitario di Savona.

Il corso post-laurea rappresenta da anni un’eccellenza riconosciuta a livello territoriale e nazionale, rivolta esclusivamente a professionisti qualificati dell'area riabilitativa. Con l'obiettivo di rafforzare il legame con la comunità locale e creare sinergie concrete con le realtà associative del territorio, il Master ha scelto di mettere a disposizione le proprie competenze offrendo trattamenti fisioterapici riabilitativi completamente gratuiti.

L'iniziativa si rivolge in particolar modo alle società sportive, agli enti di promozione sportiva (EPS) e alle associazioni di promozione sociale (APS), comprendendo sia l'ambito agonistico sia quello amatoriale o ricreativo, senza alcuna distinzione di età.

Il Comune di Savona ha accolto con entusiasmo e gratitudine la proposta, facendosi promotore dell'iniziativa e coinvolgendo direttamente il CONI provinciale, che curerà la gestione degli appuntamenti e il raccordo tecnico tra le strutture.

L'appuntamento di giovedì 8 ottobre si configurerà come un vero e proprio incontro operativo. Nel corso della riunione verranno illustrate nel dettaglio le modalità pratiche di erogazione e prenotazione del servizio, la procedura per la prima valutazione del paziente e la gestione dei successivi cicli di trattamento. Tutte le società sportive e le realtà associative interessate a fruire del servizio sono caldamente invitate a partecipare.