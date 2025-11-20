Giro d'Italia, nel 2026 due tappe liguri: verranno toccate tutte e 4 le province

Tutte e quattro le province liguri saranno toccate dal Giro d'Italia.

Almeno di clamorosi colpi di scena la Corsa Rosa nel 2026 toccherà tutta la Liguria e lo farà con un arrivo di tappa a Chiavari e una partenza da Imperia.

Il Giro verrà presentato il prossimo 1 dicembre a Roma ma le indiscrezioni dicono che le due tappe liguri dovrebbero essere confermate.

Nei prossimi giorni infatti in Regione Liguria si svolgerà un incontro tra i vertici regionale e proprio Rcs, organizzatrice della corsa per chiudere il cerchio.

Secondo quanto trapelato, nei mesi scorsi non sarebbe stato nelle intenzioni di Rcs coinvolgere la Liguria nell'edizione 109 ma l'opera di coinvolgimento del referente ligure di Rcs Enzo Grenno e l'appoggio della Regione hanno sortito i loro effetti.

"Mi sarebbero piaciute due partenze e due arrivi ma riuscito a realizzare comunque la metà di quello che avevo in testa. I percorsi sono quelli che mi ero riproposto e globalmente le tappe interesseranno tutte le 4 province" spiega Grenno che fu il promotore della grande partenza dalla Liguria nel 2015 (ben 4 tappe e mezza in territorio ligure).

Dopo l'arrivo di Andora del 2024 quindi i corridori torneranno ad attraversare le strade del savonese.

La partenza quindi si verificherà in Toscana probabilmente a Porcari in provincia di Lucca e non a Viareggio come previsto e arriverà a Chiavari con il transito nello spezzino per una tappa che vedrà molto probabilmente protagonisti i velocisti.

Il giorno successivo partirà da Imperia per poi spostarsi in provincia di Savona e concludersi in Piemonte, probabilmente a Novi Ligure. Con il tracciato che però è ancora tutto da definire. Una gara con una parte del tracciato della Milano-Sanremo al contrario e poi la salita verso il basso Piemonte in una corsa decisamente mossa e che potrebbe vedere protagonisti i cacciatori di tappe.