Calciomercato | Il Celle Varazze riporta in Liguria Mateo Likaxhiu, l'ex Albenga ha firmato per le civette

Si attendevano novità di mercato dal Celle Varazze in questo avvio di settimana e la prima, di notevole rilevanza, è arrivata nel corso del pomeriggio.
La società biancoblu ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Mateo Likaxhiu. Il centrocampista classe 2000 ha lasciato un ottimo ricordo nella provincia di Savona grazie alle eccellenti prestazioni sfoderate con l'Albenga, sotto la guida di mister Fabio Fossati.
Un innesto funzionale per la mediana a tre delle civette, in grado di garantire dinamismo, capacità di inserimento e un buon bottino di reti.
Dopo aver disputato la prima parte della stagione 2023-2024 proprio tra le fila dell'Albenga, nel suo percorso recente Likaxhiu ha indossato le maglie di Livorno, United Riccione, Fidelis Andria, Fossombrone e Follonica Gavorrano.