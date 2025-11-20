Nuoto. A Loano il Campionato Nazionale FISDIR, da domani le prime gare

Dal 21 al 23 novembre la piscina di Loano diventerà il cuore pulsante del nuoto paralimpico italiano. Il Doria Nuoto Loano ospiterà infatti il Campionato Nazionale di Nuoto FISDIR, la rassegna dedicata agli atleti con disabilità intellettivo–relazionali, che ogni anno richiama società e nuotatori da tutta Italia.

Per tre giorni la vasca loanese sarà teatro di gare, emozioni e grande sport, in un evento che punta a valorizzare l’inclusione attraverso la competizione di alto livello. Da venerdì a domenica andrà in scena un fitto programma di prove individuali e staffette, con i partecipanti pronti a dare il massimo in ogni sessione.



Il programma completo delle gare

Venerdì 21 novembre – Mattina (1ª sessione)

Ore 8.45/9.15 Riscaldamento F

Ore 9.15/9.45 Riscaldamento M

Ore 10.00 Inizio gare

400 mt Stile Libero

50 mt Rana

Premiazioni

200 mt Misti

200 mt Farfalla

Premiazioni

Staffetta 4x50 mt Mista/Misti – Assolute*

Premiazioni



Venerdì 21 novembre – Pomeriggio (2ª sessione)

Ore 15.00/15.30 Riscaldamento F

Ore 15.30/16.00 Riscaldamento M

Ore 16.15 Inizio gare

100 mt Stile Libero

100 mt Rana

Premiazioni

400 mt Misti

50 mt Dorso

Premiazioni

Staffetta 4x50 mt Stile Libero – Assolute*

Premiazioni



Sabato 22 novembre – Mattina (3ª sessione)

Ore 8.45/9.15 Riscaldamento F

Ore 9.15/9.45 Riscaldamento M

Ore 10.00 Inizio gare

200 mt Dorso

100 mt Farfalla

Premiazioni

800 mt Stile Libero

Staffetta 4x50 mt Mista/Stile Libero – Assolute*

Premiazioni



Sabato 22 novembre – Pomeriggio (4ª sessione)

Ore 15.00/15.30 Riscaldamento F

Ore 15.30/16.00 Riscaldamento M

Ore 16.15 Inizio gare

200 mt Stile Libero

50 mt Farfalla

Premiazioni

200 mt Rana

Staffetta 4x50 mt Mista – Assolute*

Premiazioni



Domenica 23 novembre – Mattina (5ª sessione)

Ore 8.45/9.15 Riscaldamento F

Ore 9.15/9.45 Riscaldamento M

Ore 10.00 Inizio gare

50 mt Stile Libero

100 mt Dorso

Premiazioni

1500 mt Stile Libero

100 mt Misti

Premiazioni