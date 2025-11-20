Nuoto. A Loano il Campionato Nazionale FISDIR, da domani le prime gare

Dal 21 al 23 novembre la piscina di Loano diventerà il cuore pulsante del nuoto paralimpico italiano. Il Doria Nuoto Loano ospiterà infatti il Campionato Nazionale di Nuoto FISDIR, la rassegna dedicata agli atleti con disabilità intellettivo–relazionali, che ogni anno richiama società e nuotatori da tutta Italia.
Per tre giorni la vasca loanese sarà teatro di gare, emozioni e grande sport, in un evento che punta a valorizzare l’inclusione attraverso la competizione di alto livello. Da venerdì a domenica andrà in scena un fitto programma di prove individuali e staffette, con i partecipanti pronti a dare il massimo in ogni sessione.
Il programma completo delle gare
Venerdì 21 novembre – Mattina (1ª sessione)
Ore 8.45/9.15 Riscaldamento F
Ore 9.15/9.45 Riscaldamento M
Ore 10.00 Inizio gare
400 mt Stile Libero
50 mt Rana
Premiazioni
200 mt Misti
200 mt Farfalla
Premiazioni
Staffetta 4x50 mt Mista/Misti – Assolute*
Premiazioni
Venerdì 21 novembre – Pomeriggio (2ª sessione)
Ore 15.00/15.30 Riscaldamento F
Ore 15.30/16.00 Riscaldamento M
Ore 16.15 Inizio gare
100 mt Stile Libero
100 mt Rana
Premiazioni
400 mt Misti
50 mt Dorso
Premiazioni
Staffetta 4x50 mt Stile Libero – Assolute*
Premiazioni
Sabato 22 novembre – Mattina (3ª sessione)
Ore 8.45/9.15 Riscaldamento F
Ore 9.15/9.45 Riscaldamento M
Ore 10.00 Inizio gare
200 mt Dorso
100 mt Farfalla
Premiazioni
800 mt Stile Libero
Staffetta 4x50 mt Mista/Stile Libero – Assolute*
Premiazioni
Sabato 22 novembre – Pomeriggio (4ª sessione)
Ore 15.00/15.30 Riscaldamento F
Ore 15.30/16.00 Riscaldamento M
Ore 16.15 Inizio gare
200 mt Stile Libero
50 mt Farfalla
Premiazioni
200 mt Rana
Staffetta 4x50 mt Mista – Assolute*
Premiazioni
Domenica 23 novembre – Mattina (5ª sessione)
Ore 8.45/9.15 Riscaldamento F
Ore 9.15/9.45 Riscaldamento M
Ore 10.00 Inizio gare
50 mt Stile Libero
100 mt Dorso
Premiazioni
1500 mt Stile Libero
100 mt Misti
Premiazioni