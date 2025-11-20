Giudice Sportivo, Promozione: pochi provvedimenti nel fine settimana dei tanti rinvii

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 16/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/12/2025
CAMPANELLA CLAUDIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMICIOLI ROMANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ERHAHON JONATHAN OMO (CA DE RISSI SG)
KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
VALCAVI EMANUELE (CA DE RISSI SG)
ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BONACORSI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
DAGNINO SIMONE (SAN CIPRIANO)
BENEDINI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
FABIANI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
MANNELLI FILIPPO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (I INFR)
BOGGIANI MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
GARRONE TOMMASO (ANGELO BAIARDO)
DELGADO GAMARRA OSWALDO STEEVEN (CA DE RISSI SG)
GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)
ANDREETTO LORIS (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CONTE NICOLAS (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SALATI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
FERRARI RICCARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
LUNGHI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MORCHIO ALESSANDRO (SAN CIPRIANO)
PELOSI JOSEPH (SAN CIPRIANO)
URSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)
GALATOLO PIETRO (SESTRESE BOR. 1919)
TIVEGNA ERIC (TARROS SARZANESE SRL)