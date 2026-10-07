Calciomercato | Nolese. Tesseramento confermato per Willip Aroca

La nota biancorossa:

Risolti i problemi burocratici legati al tesseramento, la Nolese è lieta di annunciare la conferma del fantasista ecuadoriano Willip Aroca, già in maglia biancorossa nelle ultime stagioni.

Un giocatore legato ai nostri colori e ai suoi compagni, con i quali ha condiviso un percorso fatto di impegno, passione e spirito di squadra. La sua conferma rappresenta una continuità importante per il gruppo, sia sul piano tecnico sia su quello umano.

Classe, fantasia e determinazione sono le qualità che Willip torna a mettere a disposizione della Nolese. La sua capacità di creare gioco e dare imprevedibilità alla manovra offrirà ulteriori soluzioni alla squadra nel corso della stagione 2026/27.

Al contributo sul campo si aggiungono la sua allegria e la sua spensieratezza positiva: qualità che aiutano a rafforzare l’intesa tra compagni e a mantenere un clima sereno dentro e fuori dal campo.

Siamo felici di poter contare ancora sul suo entusiasmo e sulla sua voglia di lottare insieme ai compagni per i colori biancorossi.

