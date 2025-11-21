 / Calcio

Calcio | 21 novembre 2025, 17:35

Calcio, Prima Categoria. Le designazioni arbitrali nei gironi A e B

Simone Dinapoli dirigerà Q&amp;V - Cengio

GIRONE A

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – ALTARESE 1929
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

BORDIGHERA SANT'AMPELIO – ANDORA 1966
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)

BORGHETTO S.S. 1968 – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)

CAMPOROSSO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Alessio Carrea (Genova)

CISANO – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

QUILIANOVALLEGGIA – CENGIO
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – DEGO CALCIO
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)

VENTIMIGLIA CALCIO – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Nicolò Filippi (Savona)


GIRONE B


DINAMO SANTIAGO – PEGLIESE
Arbitro: Federico Mantero (Savona)

OLD BOYS RENSEN – MULTEDO 1930
Arbitro: Manuel Rodio (Genova)

OLIMPIC 1971 – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)

ROSSIGLIONESE – RABONA VIA DELLACCIAIO
Arbitro: Federico Gambaro (Genova)

SCIARBO COGO CALCIO ASD – VOLTRI 87
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)

SPERANZA 1912 F.C. – VELOCE 1910
Arbitro: Pier-Paolo Porzio (Genova)

VALSECCA SPORT FUN – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Giuseppe Simone Rodinò (Novi Ligure)

VIRTUS DON BOSCO – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Alessio Tagliero (Savona)

