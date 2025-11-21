Calciomercato, Cairese. I gialloblu ritrovano Samuel Hernandez, ufficiale il ritorno al Brin

Erano previste novità importanti per l'attacco della Cairese e la rivoluzione di fine autunno è stata confermata.

Dopo l'ingaggio di Mirco Vassallo è stato ufficializzato anche il ritorno di Samuel Hernandez.

L'attaccante argentino classe 1999 era stato infatti tra i protagonisti della promozione in Serie D, arrivata con la vittoria di Terni ai playoff nazionali sotto la guida di mister Riccardo Boschetto.

Proprio la società umbra aveva tesserato la punta per la scorsa stagione sportiva, ora però è arrivato il momento del ritorno in Val Bormida.