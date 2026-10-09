Calcio | Arenzano. Boisfer vuole più cinismo contro il Vallescrivia: "Con la Carcarese abbiamo sprecato troppo"

Una prestazione di livello, limitatat da disattenzioni difensive e dalla giusta dose di cinimo sottoporta; l'Arenzano esce sconfitto per 2-1 dalla sfida contro la Carcarese, subendo la rimonta avversaria nei minuti finali dopo aver sbloccato per primo il risultato.

Al termine del match, l'allenatore dei crociati, mister Boisfer, ha analizzato con lucidità e rammarico l'andamento della gara. Pur salvando l'ottimo approccio del primo tempo, il tecnico ha sottolineato l'incapacità dei suoi di capitalizzare le occasioni create e contro la fragilità mostrata in occasione del contropiede costato il pareggio.

Con lo sguardo già rivolto al prossimo e delicato impegno contro la neopromossa Vallescrivia, l'allenatore suona la carica. Ecco le sue dichiarazioni.