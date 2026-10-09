Calcio | Daspo per tre tifosi, divieti fino a sette anni

Nell’ottica della prevenzione della violenza durante le manifestazioni sportive, il Questore di Savona ha emesso tre provvedimenti di “Divieto di accesso alle manifestazioni sportive” (Daspo) nei confronti di tre uomini di età compresa tra i 36 e i 48 anni, legati al mondo delle tifoserie.

Un provvedimento è stato disposto in seguito ai fatti avvenuti in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di Serie D, “Millesimo-Alessandria”, che si è tenuto lo scorso 16 settembre presso l’impianto sportivo “Vittorio Viglino” di Millesimo, al termine del quale erano stati fatti esplodere due grossi petardi. Al 41enne individuato come presunto responsabile del gesto è stato applicato un Daspo della durata di due anni.

Le altre due misure di prevenzione emesse rientrano nella fattispecie del cosiddetto “Daspo fuori contesto”, rivolto a persone che si evidenziano per reati gravi, quali spaccio di stupefacenti, risse, rapine, estorsioni o reati contro l’ordine pubblico, commessi anche al di fuori del contesto delle manifestazioni sportive. Tale misura può avere una durata da uno a cinque anni; in caso di recidiva, cioè se la persona è già stata destinataria di un’analoga misura, la durata prevista è compresa fra cinque e dieci anni.

Trattandosi di due persone pregiudicate, che in passato si erano evidenziate per episodi di rissa ed erano già state destinatarie di Daspo, i provvedimenti attuali prevedono una durata di cinque anni per il 48enne e di sette anni per il 36enne, oltre alla prescrizione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (P.G.), sottoposta all’approvazione dell’Autorità giudiziaria.

Le misure di prevenzione, a cura della Divisione Anticrimine, impediranno ai destinatari di accedere alle manifestazioni sportive di qualsiasi serie e categoria, alle partite amichevoli e alle competizioni di coppa nazionali ed europee, sia in Italia sia negli altri Stati membri dell’Unione europea, nonché agli incontri che vedono impegnata la squadra nazionale, in Italia e all’estero.