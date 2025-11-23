Calcio. Il Derthona passa all'Olmo - Ferro con Buongiorno e Scalzi, i due frombolieri di Buttu piegano il Celle Varazze

CELLE VARAZZE - DERTHONA 0-2 (44' Buongiorno, 69' Scalzi)



50' FINISCE QUA! IL DERTHONA VINCE 2-0 ALL'OLMO FERRO

48' Rovesciata di Szerdi in gran bello stile, meritava più fortuna il gesto del centrocampista biancoblu

45' saranno cinque i minuti di recupero

42' chiude i cambi Buttu con Farrauto per Buongiorno

41' nuovo cambio Derthona, Buttu richiama Perez (da tenere d'occhio questo 2008), va in campo Nobile

38' Giolfo per Firman nel Celle Varazze. Buttu lancia Taverna, esce un grande Scalzi

37' liscio nella mediana ospite, Limongelli può involarsi e andare alla conclusione, Cizza sul primo palo non si fa sorprendere

34' Patti per DIsegni nel Derthona, risponde Pisano lanciando Szerdi per Balan

32' cambia il tema della partita, il Celle Varazze prova a riversarsi in avanti, serra i ranghi il Derthona in attesa della ripartenza giusta

28' si accende un vero e proprio parapiglia davanti a Cizza, reattivo il numero uno bianconero sul tentativo sotto misura di Liomngelli

27' Pisano richiama Donaggio, al suo posto Akkari

25' cambio Derthona, Turco rileva Tocila

24' IL RADDOPPIO DEL DERTHONA, SCALZI! TUTTO TROPPO FACILE PER GLI OSPITI, l'EX IMPERIA E SANREMESE HA TEMPO E SPAZIO PER BATTERE L'INCOLPEVOLE MITU

23' nuovo cambio per Pisano, Gnecchi rileva Bortoletti

21' possesso prolungato del Derthona, Disegni trova lo spazio giusto per la battuta dai 20 metri, Mitu alza in corner

15' primo cambio per Pisano, Limongelli rileva Insolito

14' Firman si mette in proprio, il destro sul primo palo finisce la propria corsa a un paio di metri dall'incrocio dei pali

14' serpeggia un po' di nervosismo tra le fila biancoblu, il Celle Varazze sta facendo fatica a trovare il bandolo della matassa

13' doppio tentativo su punizione ancora per Scalzi, prima è la barrera, poi l'imprecisione dell'attaccante ligure a lasciare inoperoso Mitu

12' ripartenza fulminea per il Derthona, il cross di Scalzi non trova però la deviazione davanti a Mitu

11' Capra pennella sul secondo pallo alla ricerca di Donaggio, sempre presente la retroguardia di Buttu

7' Disegni - Gagliardi - Tocila, bella triangolazione del Derthona che porta la mezz'ala alla battuta in corsa dal cuore dell'area. Pallone alto di un metro, vicini al raddoppio i leoncelli

1' il primo tiro della ripresa è bianconero, Disegni calcia a lato

1' si riparte! Non ci sono cambi

SECONDO TEMPO



45' squadre negli spogliatoi, Derthona avanti all'Olmo - Ferro

44' DERTHONA IN VANTAGGIO! BUONGIORNO! Perez trova la traccia giusta per il piattone del centravanti bianconero, Mitu e la retroguardia non riescono a disinnescare la conclusione del bomber ospite. Leoncelli avanti.

39' tiro di alleggerimento di Stanga, Cizza blocca a terra

35' Balan carica il sinistro, palla in corner, fatica il Celle Varazze a trovare continuità di palleggio

27' ci pensa Mitu a tenere in piedi il Celle Varazze, eccellente il riflesso sul tocco sotto misura

25' si scalda mister Pisano, via il giaccone per il tecnico di casa

24' replica il Celle Varazze con la nuova iniziativa di Melani, la deviazione sul cross non crea grattacapi a Cizza

22' ancora il mancino di Scalzi a riempire il taccuino, conclusione troppo chiusa rispetto allo specchio di Mitu

20' bella iniziativa personale di Melani, il terzino viene agganciato in area da un avversario, Borghi lascia correre

15' Scalzi al volo in bello stile, blocca Mitu

11' si distende per la prima volta il Celle Varazze, guadagna un corner Donaggio, nulla da fare sulla battuta biancocblu

8' nessuna novità sul fronte tattico: 4-2-3-1 per il Celle Varazze, Derthona con il 3-5-2

4' Scalzi cerca la magia su punizione, la sfera non sfila di molto oltre il palo di Mitu

2' subito il Derthona con una doppia opportunità per Perez, l'esterno di Buttu sfonda a destra trovando in due occasioni sulla propria strada la difesa di casa. Leoncelli subito in pressione

1' si parte!

PRIMO TEMPO



CELLE VARAZZE: Radu, Stanga, Capra, Balan, Donaggio, Scarfò, Insolito, Melani, Bortoletti, Ciancio, Firman, Zerbino.

A disposizione: Marchetti, De Benedetti, Busicchia, Akkari, Szerdi, Gnecchi, Giolfo, Limongelli.

Allenatore: Pisano



DERTHONA: Cizza, Gagliardi, Daffonchio, Marcaletti, Disegni, Buongiorno, Perez, Arcidiacono, Gerbino, Scalzi, Tocila.

A disposizione: Mandrino, Taverna, Turco, Patti, Nobile, Farrauto, Battista, Nani, De Simone.

Allenatore: Buttu



Arbitro: Borghi di Modena

Assistenti: Bonavita di Foggia e D'Aniello di Molfetta