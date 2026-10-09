Calcio | Nolese in lutto, rinviata la partita contro il Dego: "Grazie ai valbormidesi e alla Federazione per la sensibilità dimostrata"

La nota biancorossa:

La Polisportiva Nolese comunica il rinvio della gara Nolese–Dego, in programma domenica 11 ottobre alle ore 15:00 presso il campo sportivo «Mazzucco» di Noli. La data del recupero sarà stabilita successivamente.

La decisione è stata presa a seguito del tragico lutto che ha colpito la famiglia di un nostro calciatore. In questo momento di profondo dolore, tutta la famiglia biancorossa si stringe attorno ai suoi cari, porgendo le più sincere condoglianze e assicurando loro affetto, vicinanza e sostegno.

La società ringrazia il Dego Calcio per la sensibilità e la collaborazione dimostrate, con un particolare ringraziamento al calciatore e dirigente Domeniconi per la vicinanza e la disponibilità. Un ringraziamento va inoltre alla Federazione e, in particolare, al presidente Ivaldi, per l’attenzione e la comprensione dimostrate.