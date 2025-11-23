Il 4-0 di ieri pomeriggio della Golfodianese sul Camporosso ha aperto le danze nel tabellone della nona giornata.
Tripletta per Mrahi e gol di Tinkiano contro i rossoblù.
Nel pomeriggio di disputerà l'intero programma, chiuso alle 18:00 al Riva dalla sfida tra Albingaunia e Altarese.
La gara più stimolante sarà al confine, tra Ventimiglia e Virtus Sanremese, ma anche il programma delle savonesi non manca di spunti.
Si profila una gara aperta quella del Picasso, tra il Quiliano & Valleggia e il Cengio, mentre la San Filippo Neri tornerà subito in campo, dopo la sconfitta nel recupero di Oneglia, ospitando il Dego.
Gli imperiesi saliranno a Cisano, mentre a pochi chilometri di distanza verrà disputata anche Borghetto - Ospedaletti.
Completa il programma Bordighera - Andora.
Calcio, Prima Categoria A. L'anticipo premia la Golfodianese, savonesi in campo con un occhio a Ventimiglia - Virtus
