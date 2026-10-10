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Calcio | 10 ottobre 2026, 11:42

Calcio | Prima Categoria B. Il sabato parla genovese

Calcio | Prima Categoria B. Il sabato parla genovese

Sarà un sabato interamente genovese quello in programma per la terza giornata del girone B di Prima Categoria. Le squadre a punteggio pieno, tranne il Serra Riccò, saranno in campo tutte oggi.
Confronto diretto tra Old Boys Rensen e Mura Angeli, la Bolzanetese sarà ospite della Rossiglionese.
Match interno per il Multedo contro il Valsecca, così anche per Voltri e Granarolo, rispettivamente con Rabona e San Giovanni Battista.

Domani sarà il giorno di Priamar e Sassello: le avversarie domenicali saranno Pegliese e Savignone.


 

Redazione

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