Rafael Caglieris campione italiano nei 50 stile libero: tripletta Doria Nuoto Loano ai Campionati FISDIR

Si conclude con un podio interamente targato Doria Nuoto Loano l’edizione dei Campionati Italiani FISDIR in vasca corta. Rafael Caglieris conquista il titolo italiano nei 50 stile libero, seguito dai compagni di squadra Raffaele De Crescenzo, secondo classificato, e Filippo Ferrari, terzo. Ottime prestazioni sulla stessa distanza anche per Giulio Borgia, Cristian Gaudino, Alessio Lanfranco e Leonardo Toro.

Il progetto nato dalla sinergia tra la Doria Nuoto Loano 2000 e l’IISS Falcone di Loano porta a casa un bottino di grande valore da questa importante manifestazione, dimostrando come iniziative ben strutturate possano generare risultati significativi per i giovani e per le istituzioni che credono e investono nello sport e nell’inclusione.