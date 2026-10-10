Nuovo arrivo per la difesa del Pallare.
Ieri sera è stato confermato l'ingaggio di Daniele Rosati.
Il centrocampista classe 1989 ha disputato la quasi totalità delle ultime stagioni con la Rocchettese, prima di essere ingaggiato dal Murialdo nello scorso campionato.
Ora la nuova avventura al Ravera.
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Calcio | 10 ottobre 2026, 11:55
Calciomercato | Pallare, ufficiale l'ingaggio di Daniele Rosati
Nuovo arrivo per la difesa del Pallare.
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