Tennistavolo, Polisportiva Spotornese: un team di "veterani" in vetta alla Serie D2

Il girone B della Serie D2 regionale è giunto a metà del suo cammino e al vertice della classifica è rimasta una sola squadra: la Polisportiva Spotornese. Il team biancoceleste ha vinto tutti e 5 gli incontri disputati, isolandosi quindi al comando con 10 punti all'attivo, frutto di ben 29 partite vinte e solamente 6 perse.



Una squadra di "veterani", a partire da Stefano Rebecchi, classe 1968, che si è imposto in tutte e 10 le partite di singolo fino ad ora disputate. Contributo eccellente anche da parte di Andrea Pedemonte, classe 1970, capace di vincere 7 incontri.

A completare i successi della squadra spotornese i 5 punti realizzati da Paolo Moretti (classe 1965) e i 2 di Marco Beccuti (classe 1968).

Nel doppio sempre a segno la coppia composta da Rebecchi e Moretti, vittoriosa cinque volte su cinque cedendo 4 soli set.

Il cammino degli esperti pongisti spotornesi, in un'alternanza di sfide contro giovani talenti emergenti e giocatori più affermati, è iniziato con la vittoria per 6 a 1 nella palestra del Savona "B". Con identico risultato i biancocelesti hanno prevalso sul Savona "A" e si sono poi imposti in casa del Savona "C".



Anche la trasferta a Santo Stefano al Mare, contro il Regina Sanremo, ha visto la Spotornese prevalere per 6 a 1.

Infine, sabato scorso, nello scontro al vertice con il Toirano, Rebecchi e compagni hanno avuto la meglio col risultato di 5 a 2.

La società del presidente Claudio Gentili, dopo aver svolto per alcuni anni solamente attività individuale, ha ripreso la scorsa stagione a partecipare anche all'attività a squadre. Nel suo primo campionato dopo la ripartenza ha dominato la Serie D3, girone C, vincendo tutti e 10 gli incontri disputati.



Sommando i successi conquistati nella prima metà della stagione attuale, da quando è tornata a competere nei campionati a squadre la Polisportiva Spotornese ha quindi un bilancio di 15 vittorie all'attivo ed è ancora imbattuta; l'obiettivo è mantenere immacolata la casella delle sconfitte anche nel girone di ritorno, che prenderà il via sabato 31 gennaio.

Inoltre i pongisti della Spotornese si sono fatti valere in ambito individuale. Dopo i trionfi di Giacomo Bianco nella scorsa stagione, nell'annata 2025/2026 il primo risultato di valore è arrivato da parte di Marco Beccuti, giunto in semifinale nel torneo Sesta Categoria di Toirano. Nella stessa manifestazione hanno ottenuto buoni risultati Marco Decia e Massimo Torterolo, che completano l'organico dei tesserati della società spotornese.

Nella foto, da sinistra: Paolo Moretti, Stefano Rebecchi, Marco Beccuti, Andrea Pedemonte