Weekend d’oro per lo Sharin Judo: podi e riconoscimenti ai Campionati Regionali

Sabato 22 e domenica 23 ad Arenzano si sono svolti i Campionati Regionali di judo, dedicati alle categorie cadetti, esordienti e ragazzi. Lo Sharin Judo ha confermato il proprio ruolo di riferimento per il judo savonese, schierando atleti di alto livello in entrambe le giornate.



Sabato – categorie Cadetti

Nella categoria cadetti 73 kg, Simone Minuto ha conquistato il primo posto, imponendosi con grande maturità agonistica e vincendo tutti gli incontri prima del tempo. Ottimo debutto anche per il compagno di squadra Andrea Bazzano, che nella stessa categoria ha ottenuto una meritata medaglia di bronzo.

Nei cadetti 60 kg, Alessio Ferraro ha chiuso al secondo posto dopo una gara combattuta fino all’ultimo, mentre Elia Vitale ha centrato un brillante terzo posto al suo esordio nella nuova categoria.

La squadra femminile ha trovato in Sofia Trecarichi (57 kg) una protagonista di rilievo: per lei un ottimo secondo posto dopo tre incontri molto intensi.



Domenica – categorie Esordienti e Ragazzi

La seconda giornata è stata dedicata a esordienti e ragazzi, molti dei quali al primo anno di categoria. Gli atleti dello Sharin hanno conquistato numerosi podi, confermando la solidità del vivaio societario.

Ecco i risultati:

Matteo Scheul – 1° posto, cat. 42 kg

Niccolò Vincenti – 1° posto, cat. 39 kg

Adele Baglietto – 1° posto, cat. 39 kg

Edoardo Zunino – 1° posto, cat. 46 kg

Michele Ottavini – 2° posto, cat. 42 kg

Lorenzo Scheul – 3° posto, cat. 36 kg

Sofia Spina – 3° posto, cat. +60 kg

Hanno sfiorato il podio, pur offrendo una buona prestazione, Giacomo Maragliano e Altjon Nikoci.

Al termine delle due giornate, lo Sharin Judo ha conquistato il 4° posto assoluto su quasi trenta società liguri partecipanti, confermandosi tra le realtà più solide del judo regionale.

Grande soddisfazione anche per il presidente Igor Piperis, orgoglioso dei nuovi atleti, ispirati dal lavoro dei compagni più esperti e già capaci di mettersi in luce nelle prime competizioni regionali e nazionali. Domenica Piperis ha inoltre ricevuto il 4º dan, consegnato dal presidente nazionale Matera come riconoscimento degli anni dedicati al judo e alla crescita dei giovani.

Le celebrazioni in casa Sharin continuano: poche settimane fa anche il “maestro” della palestra, Filippo Faranda, 6º dan e presidente federale, è stato insignito dal CONI della Stella d’Argento al Merito Sportivo, premio riservato a chi ha dedicato una vita allo sport.

Un periodo ricco di successi, ma lo Sharin Judo non intende fermarsi: entro la fine dell’anno gli atleti saranno impegnati in nuove sfide nei trofei internazionali.