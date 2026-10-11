Calcio | Eccellenza. PIETRA LIGURE SHOW! Una grande prova della squadra di Moraglia vale i tre punti contro la Lavagnese

PIETRA LIGURE - LAVAGNESE 2-0 (Celella 8', Fatnassi 47')

52' finisce qua

50' fallisce il tris in contropiede il Pietra con Leo, Frasca si oppone e nega il tap in anche a Farrauto

47' entra Santana, non ce la fa Balla, inizierà di fatto ora il recupero

45' quattro di recupero

44' Farrauto e Secco per Dominici e Odasso le altre mosse di Moraglia

42' Aspesi per Celella nel Pietra

40' esce benissimo il Pietra: Dominici, Insolito, Leo e palla in mezzo per Celella, deviazione debole e Frasca fa sua la sfera

38' in campo Lasagna negli ospiti, esce De Benedetti

36' espulso il vice allenatore Feliciello

35' ammonito Odasso per un fallo e Moraglia per proteste

30' entrato benissimo Gabriele Insolito, atteggiamento giusto, ma in generale di tutta la squadra, prestazione di livello alto quella dei biancocelesti

29' dentro Cucciniello nei bianconeri, esce Righetti. Cirrincione si sposta dietro a Zeby

23' Ivani e Bacigalupo le mosse di Scotto, escono Grandoni e Oneto

17' Fruscione sfonda sull'esterno sinistro, viene poi contrastato regolarmente da Iorio, qualche protesta ospite per un fallo non dato

14' punizione conquistata da Cirrincione, prova a reagire la Lavagnese. Va lo stesso Cirrincione, blocca facile Vernice

12' gran palla per Giglio che non riesce a trovare il tempo per il tiro da ottima posizione, Insolito chiude poi l'azione con un tiro a lato

8' problemi per Corci dopo un contrasto, deve entrare Frasca nella Lavagnese

7' ancora Pietra, tiro di Fatnassi dopo un corner respinto, rasoiata deviata. Il Pietra intanto cambia gli Insolito, esce Jimmy un po' contrariato ed entra Gabriele

4' spettacolo Pietra, azione deliziosa a portare Celella al tiro, Corci in uscita nega il tris. Sul corner Celella non trova la porta

2' SUPER GOL DI FATNASSI DA FUORI AREA, PALLA ALL'INCROCIO, NULLA DA FARE PER CORCI

16:01 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

46' si chiude il primo tempo. Buona frazione da parte del Pietra

45' uno di recupero

44' deve alzare in corner Corci sullo stacco di Ravoncoli su un corner

42' ancora Lavagnese, Cirrincione arriva fino in area, Vernice mura e mette in corner, un paio di rischi per il Pietra nel giro di poco

40' cross dalla destra, la Lavagnese sta creando presupposti da quella fascia, stacco in mezzo di Righetti respinto da Vernice: prima vera occasione bianconera

33' Zeby stacca di testa sul cross di Oneto, blocca Vernice

29' sta combinando poco la Lavagnese, lavora bene in aggressione il Pietra che sta recuperando tanti palloni

25' botta di Zeby da fuori dopo la sponda di Oneto, esito alto anche in questo caso

21' al tiro Fatnassi, ma non trova la porta. Fase equilibrata in questo momento, prova a palleggiare la Lavagnese

13' prova Insolito al volo approfittando di un incertezza difensiva su un rilancio, palla sul fondo. Approccio del Pietra dei migliori

12' sfonda Leo sulla destra, palla in mezzo respinta in corner

8' ALLA PRIMA SORTITA OFFENSIVA IL PIETRA PASSA! Bell'azione che porta Giglio sull'esterno, entrata in area e palla a rimorchio per Celella che non sbaglia

4' stacco alto di Righetti sugli sviluppi di un corner

15:00 partiti

PRIMO TEMPO

Pietra Ligure - Lavagnese è già di per se un incrocio atipico, forse il primo nella storia di entrambe le società, ma rappresenta un bell'esame per la squadra di Moraglia. Reduce da due vittorie dopo il passo falso con il Savona, Giglio e compagni si mettono alla prova contro una delle big del girone. La formazione allenata da Scotto è partita bene in campionato e non ha ancora subito un gol, ma mercoledì è uscita battuta in coppa.

Formazioni

PIETRA LIGURE: Vernice, Leo, Ravoncoli, Odasso, Balla, Giglio, Dominici, Celella, Iorio, Fatnassi, Insolito Gianmarco

A disp: Duberti, Gasco, Insolito Gabriele, Mazzon, Aspesi, Secco, Castrofilippo, Farrauto, Santana

All: Moraglia

LAVAGNESE: 1 Corci, 3 De Benedetti, 5 Martinelli, 7 Grandoni, 8 Simeoni, 9 Righetti, 10 Cirrincione, 17 Fruscione, 19 Oneto, 20 Zeby, 23 Berardi

A disp: 22 Frasca, 2 Cucciniello, 4 Lasagna, 6 Giorgi, 16 Scotto, 21 Ivani, 24 Coku, 28 Costanzo, 30 Bacigalupo

All: Scotto

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Assistenti: Catello Gasparo (Genova) - Michele Bernardini (Genova)