Calcio | Prima Categoria A. In rampa di lancio la terza giornata, doppia sfida nei quartieri alti con Andora - Altarese e Cengio - Cisano

Programma non al completo per la terza giornata di campionato. Nolese - Dego è stata infatti rinviata a data da destinarsi.
Il calendario odierno rimarrà comunque più che godibile, soprattutto per le sfide nell'area ingauna: Cisano - Cengio e Andora - Altarese.
La Veloce proverà a rialzare la testa in casa dell'Ospedaletti dopo la netta sconfitta nel derby; umore opposto per lo Speranza, pronto a cavalcare il 4-0 del Levratto con l'Oneglia.
Trasferta a Camporosso per il Q&V, mentre il fanalino di coda Villanovese ospiterà il Vallecrosia.